Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoBarcelona
WATCH FROM ANYWHERE
Angelica Daujotas

Çeviri:

Bugünkü Atlético Madrid - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Atletico Madrid ve Barcelona, büyük bir heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında karşı karşıya geliyor; iki İspanyol devi, bir sonraki tura kalmak için her şeyi ortaya koyacak. Her iki takımın da kontrolü ele geçirmek için mücadele edeceği bu heyecan verici Avrupa gecesinde, yüksek tempolu bir mücadele bekleyebilirsiniz.

Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Atletico Madrid - Barcelona maçının İngilizce canlı yayınlarını burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanSony Sports Network
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

Atletico Madrid - Barcelona maçının başlama saati

crest
Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki bugünkü maç 14 Nisan 2026, 20:00'da başlayacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Atletico Madrid vs Barcelona Muhtemel kadrolar

Atletico MadridHome team crest

4-4-2

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
J. Musso
3
M. Ruggeri
24
R. Le Normand
16
N. Molina
15
C. Lenglet
20
G. Simeone
4
R. Mendoza
22
A. Lookman
14
M. Llorente
19
J. Alvarez
7
A. Griezmann
13
J. Garcia
23
J. Kounde
4
R. Araujo
2
J. Cancelo
18
G. Martin
14
M. Rashford
8
Pedri
24
E. Garcia
16
F. Lopez
10
L. Yamal
9
R. Lewandowski

4-2-3-1

BARAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Simeone

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • H. Flick

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

ATM
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/10
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
14/6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

ATM

Son 5 maçları

BAR

2

Galibiyetler

0

Beraberlikler

3

Galibiyetler

8

Gol sayısı

8
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan durumu

