İspanya'nın en önemli maçlarından birinde Atlético Madrid, Metropolitano Stadyumu'nda Barcelona'yı ağırlayacak. Atlético Madrid, La Liga'da dördüncü sırada yer alırken, Barcelona ise ligin zirvesinde bulunuyor.

Atletico Madrid - Barcelona maçı 4 Nisan'da 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlıyor.

Atlético’nun önümüzdeki dönemde yoğun bir programı var; önümüzdeki dört maçta Barcelona ile üç kez karşı karşıya gelecekler; buna gelecek hafta Camp Nou’da başlayacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı da dahil. Ayrıca 18 Nisan’da Real Sociedad ile Copa del Rey finalinde karşılaşacaklar; bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta Diego Simeone’nin takımı için hayati önem taşıyor. Ancak La Liga şampiyonluğu artık onlar için pek de söz konusu değil. Dördüncü sırada yer alan takım, lider Barcelona'nın 16 puan gerisinde ancak beşinci sıradaki Real Betis'in oldukça önünde, bu nedenle odak noktaları tamamen kupa müsabakaları üzerinde.

Bununla birlikte, bu hafta sonu bir aksilik yaşamak istemeyeceklerdir. Barcelona karşısında alınacak kötü bir sonuç, Avrupa'ya giderken güvenlerini sarsabilir; ancak Atletico, Katalanları son kez ağırladığında mükemmel bir performans sergilemişti - bu yılın başlarında Copa del Rey yarı finalinin ilk ayağında 4-0 galip gelmiş ve toplamda 4-3'lük skorla tur atlamıştı.

Öte yandan Barcelona, son karşılaşmalarda üstünlük kurdu. Atletico ile oynadıkları son beş maçın dördünü kazandılar; buna bu sezonun başlarında aldıkları 3-1'lik galibiyet de dahil. Ayrıca Ekim 2021'den bu yana ligde deplasmanda Atletico'ya karşı yenilmediler. Hansi Flick'in takımı son sekiz maçında yenilmedi; en son Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ettiler ve Real Madrid'in dört puan önünde La Liga'nın zirvesinde yer alıyorlar. Günün erken saatlerinde Madrid'in Mallorca'ya karşı alacağı sonuca bağlı olarak, bu fark maçın başlamasından önce 1 puana kadar azalabilir.

Atletico, Marcos Llorente ve Johnny Cardoso'nun cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek, Pablo Barrios ise uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Jan Oblak (kalça), Marc Pubill (kaburga), Rodrigo Mendoza (ayak bileği) ve Alexander Sorloth (kafa) da forma giyemeyebilir.

Barcelona’nın da kendi sorunları var. Raphinha, milli takım arası sırasında Brezilya formasıyla oynarken hamstring sakatlığı geçirdi ve Mayıs ayına kadar sahalara dönemeyecek. Andreas Christensen dizindeki sorun nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmaya devam ediyor; Frenkie de Jong ise hamstring sakatlığından hâlâ iyileşme sürecinde olsa da, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sahalara dönebilir. Olumlu tarafı ise Eric Garcia’nın ilk 11’de yer alabilecek durumda olması ve Jules Kounde ile Alejandro Balde’nin hamstring sakatlıklarının ardından antrenmanlara dönmüş olması.

İstatistiklere bakıldığında, Barcelona bu sezon La Liga'da attığı 78 golle gol konusunda acımasız bir performans sergiledi. Ancak ligdeki dört mağlubiyetinin tamamı deplasmanda geldi, bu da Atletico deplasmanını zorlu bir maç haline getiriyor.

