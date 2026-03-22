Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
Aston Villa
Villa Park
West Ham United
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugünkü Aston Villa - West Ham Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Aston Villa ile West Ham arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Aston Villa'nın son dönemde ligdeki performansındaki düşüş, West Ham'ın Villa Park'a özgüvenle geleceği anlamına geliyor; ancak onların da puan ihtiyacı en az Villa kadar acil. 

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Aston Villa - West Ham maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDPeacock
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Aston Villa - West Ham maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

ExpressVPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın!Şimdi kaydolun

Aston Villa - West Ham maçının başlama saati

crest
Villa Park

 Aston Villa - West Ham maçı 22 Mart 2026 tarihinde, 10:15 EST ve 14:15 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Aston Villa, son maçta Manchester United'a 3-1 yenildikten sonra Premier Lig'deki ilk beş sıradaki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Takım, Premier Lig'deki son dokuz maçında sadece iki galibiyet alabildi. Villa Park'ta ise son yedi maçın sadece ikisini kazanabildiler ve bu süreçte kalesini sadece bir kez gole kapatabildiler.

Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images

Avrupa Ligi'ni kazanmak, Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesi için en iyi yol olabilir. Bu turnuvanın uzmanı ve dört kez şampiyonu olan Unai Emery, takımını çeyrek finale taşıdı ve burada Bologna ile karşılaşacaklar.

Buna karşılık, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham, tüm turnuvalarda son 12 maçında sadece iki mağlubiyet alarak yükselişte. Bu süreçte her iki Manchester kulübünden de puan aldılar.

West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Villa, Şubat 2023'ten bu yana ilk kez EPL'de üst üste üç maç kaybetti.

Villa'nın orta saha ikilisi Boubacar Kamara ve Youri Tielemans, kadroda yer almayacak.

West Ham'ın kanat oyuncusu Crysencio Summerville sahalara dönmeye yakın, ancak baldırındaki sorun nedeniyle bu maç onun için henüz erken. 

Takım haberleri ve kadrolar

Aston Villa vs West Ham United Muhtemel kadrolar

Aston VillaHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

3-4-3

Home team crestWHU
23
E. Martinez
12
L. Digne
5
T. Mings
2
M. Cash
4
E. Konsa
6
R. Barkley
27
M. Rogers
19
J. Sancho
7
J. McGinn
24
A. Onana
11
O. Watkins
1
M. Hermansen
15
K. Mavropanos
25
J. Todibo
4
A. Disasi
28
T. Soucek
29
A. Wan-Bissaka
18
M. Fernandes
12
M. Diouf
20
J. Bowen
11
V. Castellanos
19
Pablo

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • U. Emery

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • N. Espirito Santo

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

AVL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/9
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

WHU
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/8
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

AVL

Son 5 maçları

WHU

3

Galibiyetler

2

Beraberlikler

0

Galibiyetler

9

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Puan durumu

Bugün Aston Villa - West Ham maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!