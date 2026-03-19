Dört kez Avrupa Ligi şampiyonu olan Unai Emery, geçen hafta Lille'de oynanan ilk maçtan 1-0 önde gelen Villa takımıyla, bu turnuvanın son 16 turundan itibaren sürdürdüğü %100'lük galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Aston Villa - Lille maçının başlama saati

Aston Villa - Lille maçı 19 Mart 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Hafta sonu Man United'a 3-1 yenilen Villa için, Avrupa Ligi'ni kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne dönmenin en iyi yolu olabilir. Geçen hafta Lilla'ya karşı aldıkları galibiyet, tüm turnuvalarda oynadıkları altı maçtaki tek galibiyetleri.

Buna tam tersine, Lille son altı maçında sadece bir yenilgi aldı ve ironik bir şekilde bu yenilgi de Villa'ya karşıydı.

Hafta sonu Rennes'te alınan galibiyet, Belgrad'da Red Star'a karşı alınan etkileyici galibiyet de dahil olmak üzere, Lille'in üst üste üçüncü deplasman galibiyetiydi. Mayıs 2021'den bu yana tüm turnuvalarda üst üste dört deplasman maçı kazanamadılar ve lig aşamasındaki son üç deplasman maçında aldıkları yenilgiler, önlerindeki görevin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Son iki maçında Matty Cash'ten yoksun kalan Villa'da Emiliano Buendía'nın durumu belirsiz. Youri Tielemans ve Boubacar Kamara da kadroda yer almayacak.

Benjamin André ve Gaëtan Perrin, ilk maçta sakatlandıkları için Lille'in hafta sonu maçını kaçırdı.

Unai Emery, Villa tarihindeki George Ramsay, Joe Mercer, W. J. Smith ve Ron Saunders'ın ardından 100. galibiyetine ulaşan beşinci teknik direktör oldu; bunu 181 maçta başararak bu kilometre taşına en hızlı ulaşan isim oldu.

39 yaşındaki Olivier Giroud, bu sezon tüm turnuvalarda takımın en fazla gol atan oyuncusu oldu. 2018-19 sezonunda Chelsea ile kazandığı Avrupa Ligi'nde attığı 4 gol de dahil olmak üzere, bu sezon toplam 9 gol kaydetti.

