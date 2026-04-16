İtalya'da sergilediği üstün performansın ardından Avrupa Ligi yarı finallerine çıkmayı neredeyse garantileyen Aston Villa, çeyrek finalin rövanş maçında Bologna'yı yenerek işi bitirmek üzere Villa Park'a geri döndü.

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Aston Villa - Bologna maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

VPN ile Aston Villa - Bologna maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Aston Villa - Bologna maçının başlama saati

Ligi Europa - Avrupa Ligi Villa Park

Aston Villa - Bologna maçı 16 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Aston Villa, üst üste üçüncü sezon Avrupa kupalarında çeyrek finale yükseldi ve geçen hafta Bolonya’da oynanan ilk maç, onlara sağlam bir avantaj sağladı. Ev sahibi takım, bir golün iptal edilmesi ve bir şutun direkten dönmesiyle erken bir tehdit oluşturdu, ancak Villa, Ezri Konsa'nın golüyle öne geçti. Ollie Watkins, Jonathan Rowe'un golünün ardından iki gol daha attı ve uzatma dakikalarında gelen golle Villa'nın iki gol farkını yeniden sağladı.

Unai Emery'nin bu turnuvadaki tecrübesi iyi bilinir ve takımı, Go Ahead Eagles'a karşı erken dönemde aldığı yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde sekiz maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligde ise hafta sonu Nottingham Forest ile berabere kalarak Premier Lig'in ilk beşinde yerlerini korudular ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerlemeye devam ettiler. Villa Park, Avrupa'da da güvenilir bir saha olmaya devam ediyor; son 17 iç saha maçında 15 galibiyet alan takım, bu sezon maç başına ortalama iki gol atıyor.

Bologna zor bir görevle karşı karşıya. Geçen sezondan bu yana Birmingham'da iki kez kaybettiler ve Villa ile oynadıkları üç karşılaşmada altı gol atıp bir gol yediler. Eylül ayından bu yana Avrupa'daki beş deplasman maçını da kazanmış olsalar da, tarih aleyhlerinde: 67 denemede sadece bir kez bir takım, Avrupa Ligi eleme turunda iki gol farkla yenildiği maçı çevirmeyi başardı; o da 2014'te Sevilla'nın Real Betis'i yendiği maçtı. Coppa Italia'daki savunması sona eren ve Serie A'da Roma ile arasında 9 puan fark bulunan Vincenzo Italiano'nun takımı, Avrupa'daki serisini sürdürmek için olağanüstü bir başarıya ihtiyaç duyacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Villa’nın kadrosu, oyuncuların sağlık durumlarından dolayı değişiklik gösterebilir. Emi Martinez hafta sonu maçın başlamasından hemen önce kadrodan çekildi; bu nedenle Marco Bizot’un kalede yer alıp almayacağı belirsiz. Tyrone Mings’in durumu da şüpheliyken, Boubacar Kamara ve Jadon Sancho ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ross Barkley de UEFA kadro listesine alınmadığı için bu maçta forma giyemeyecek.

Bologna, cezasını tamamlayan Martin Vitik'i kadroya geri alabilir, ancak Jhon Lucumí bu maçta forma giyemeyecek. Charalampos Lykogiannis ve Thijs Dallinga'nın son anda sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor, Benjamin Dominguez ve ilk tercih edilen kaleci Lukasz Skorupski ise hala kadroda yer almıyor.

Son dönemdeki form durumu Villa'nın lehine. Takım, Avrupa Ligi'nde üst üste yedi maç kazandı ve İtalyan rakiplerine karşı oynadığı son dört Avrupa maçında gol yemedi, bu da ikinci maça girerken onlara sağlam bir zemin sağlıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma İstatistikleri

Sıralama

Bugün Aston Villa - Bologna maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: