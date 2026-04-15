Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Emirates Stadyumu'nda Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Topçular, tarihinde ilk kez üst üste iki sezon yarı finale yükselmeyi hedeflerken, konuk takım ise Avrupa'nın en büyük sahnesinin parlak ışıkları altında bu kutlamayı bozmak niyetinde.

Arsenal - Sporting CP maçının başlama saati

Emirates Stadium

Arsenal - Sporting CP maçı 15 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Arsenal, sezonun başlarında bol gol attığı bir sahaya Portekiz'e geldi, ancak bu kez maçın sonlarına kadar gol bulamadı; diğer tarafta ise David Raya, Sporting'in gol girişimlerini başarıyla engelledi. Farkı yaratmak için yedek kulübesinden gelen taze kanlar gerekti; Gabriel Martinelli ve Kai Havertz'in işbirliği, rövanş maçı öncesinde dengeleri Arsenal'in lehine çevirdi. 1-0'lık skor önemli: Arsenal, son 18 Avrupa iki maçlı serisinden 17'sinde ilk maçı deplasmanda kazandıktan sonra bir sonraki tura yükseldi ve yarı finale tekrar ulaşması, tarihlerinde ilk kez üst üste iki kez yarı finale kalmaları anlamına gelecektir.

Emirates Stadyumu da Portekiz takımlarına karşı güvenilir bir saha olmuştur; Arsenal son sekiz iç saha karşılaşmasında yenilgi yüzü görmemiştir (altı galibiyet ve iki beraberlik). Ancak ligdeki performanslarında çatlaklar görülmeye başlanmıştır; bunu en iyi gösteren örnek, hafta sonu Bournemouth'a karşı alınan yenilgiyle Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluk yarışında farkı kapatmasına izin verilmesidir. Etihad'da kritik bir karşılaşma yaklaşırken, Şampiyonlar Ligi hem dikkatleri başka yöne çekecek hem de ivmeyi yeniden kazanma fırsatı sunacaktır.

Bu arada Sporting, Primeira Liga’da Porto’ya baskı yapmaya devam ediyor ve Daniel Braganca’nın Estrela Amadora’ya attığı gol sayesinde üst üste üçüncü galibiyetini alarak rakibine ayak uyduruyor. Şampiyonluk şansı artık ellerinden kaçmış olabilir, özellikle de hafta sonu Benfica maçı beklerken, ancak Avrupa’da kulüp tarihine geçme şansı hâlâ devam ediyor. Zorlu bir mücadele bekliyor: Sporting, iki maçlı Avrupa mücadelelerinde hiçbir zaman tek gol farkla evinde yenildiği maçı çeviremedi ve ilk maçta geriye düştükten sonra son 14 maçın 13'ünü kaybetti. Yine de Lizbon'da Raya'yı defalarca zorlayacak kadar iyi bir performans sergiledi ve Arsenal'in son dönemdeki tökezlemelerinin kendilerine bir umut ışığı verebileceğini bilerek Londra'ya gidecek.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Arsenal kadrosu son haftalarda zorlanıyor; Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka ve Jurrien Timber'in hepsi sakatlıklarla boğuşuyor ve ikinci maçta oynayıp oynamayacakları belirsiz. Kesin olarak oynamayacak tek isim, ayak problemi nedeniyle sahalardan uzak kalan Mikel Merino.

Sporting'in durumu biraz daha net: Fotis Ioannidis ve eski West Ham kanat oyuncusu Luis Guilherme kadroda yer almıyor, ancak bunun dışında ilk maçta yaşanan bazı karışıklığa rağmen forma giyebilecek olan Luis Suarez de dahil olmak üzere tüm kadro hazır.

Bu iki kulüp arasındaki geçmiş de Arsenal'in lehine. Gunners, Avrupa kupalarında Sporting'e karşı hiç yenilmedi; sekiz karşılaşmanın dördünü kazandı, dördünde berabere kaldı. Aslında Arsenal, Sporting'in Avrupa'da en sık karşılaştığı ancak bir kez bile galip gelemediği takımdır; bu da Emirates'teki karşılaşmaya giden konuk takım için ek bir baskı unsuru oluşturuyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan durumu

