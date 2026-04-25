Emirates Stadyumu, Arsenal’in şampiyonluk yarışının, şampiyonluk yarışını bozmak için can atan Newcastle United ile kafa kafaya çarpışacağı nihai savaş alanı olacak.

İşte Arsenal - Newcastle United maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

Arsenal - Newcastle United maçının başlama saati

Arsenal - Newcastle United maçı 25 Nisan'da 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Arsenal, ani ve çalkantılı bir döneme giren sezonunu yeniden rayına oturtmak amacıyla, büyük bir baskı altında Emirates Stadyumu'na geri dönüyor. Topçular, son birkaç haftayı zorlu geçirdi; evlerinde Bournemouth'a karşı 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet yaşadıktan sonra, geçtiğimiz Pazar günü Manchester City'ye karşı da 2-1'lik acı bir yenilgiye uğradı. Bu sonuçlar şampiyonluk yarışını ciddi şekilde kızıştırırken, Mikel Arteta'nın takımını hücumda uyum arayışına soktu. Takım son beş maçında sadece üç gol atarken, sezonun fiziksel ve zihinsel yorgunluğu açıkça görülmeye başlıyor. Bu da bu maçı, şüphecileri susturmak ve ligin zirvesindeki hakimiyetini yeniden ortaya koymak için çok önemli bir fırsat haline getiriyor.

Buna karşılık, Newcastle United, büyük ölçüde elinden kaçan zorlu bir sezonun ardından 14. sırada yer alarak güneye doğru yola çıkıyor. Şu anki konumlarına rağmen, Magpies sürpriz yapabilen tehlikeli bir rakip olmaya devam ediyor ve ilk dört yarışının baskısından kurtulmuş olmaları sayesinde, lig liderleri için zorlu olabilecek yeni bir özgürlükle oynayabilirler; bu da lig liderlerinin gururlarını kurtarmaya ve rakibin zaferini engellemeye çalışırken başlarına bela olabilir.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

İstatistikler, iki takımın farklı motivasyonlarını ortaya koyuyor. Arsenal şampiyonluk için mücadele ederken, Newcastle zorlu bir sezonu daha olumlu bir notla bitirmeyi hedefliyor.

Her iki teknik direktör de hafta sonu maçları için taktiklerini sonlandırırken, sakatlık endişeleri gündemin başlıca maddesi olmaya devam ediyor. Arsenal, devam eden Aşil tendonu sorunu nedeniyle Bukayo Saka’dan yoksun kalırken, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori ve Martin Odegaard gibi kilit oyuncuların durumları, sakatlıklarından dönmeye çalışırken belirsizliğini koruyor.

Diğer tarafta ise, Newcastle'ın kadro derinliği, Joelinton'un bu maçta cezalı olmasıyla sınanıyor. Önemli forvet Anthony Gordon'un kalça sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, savunma oyuncusu Tino Livramento da kasık sakatlığından kurtulmak için mücadele ediyor. Bu durum, Eddie Howe'u en çok ihtiyaç duyduğu anda en etkili oyuncularından mahrum bırakabilir.

