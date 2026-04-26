Arsenal Kadınlar Takımı, Pazar günü oynanacak Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Lyon Kadınlar Takımı'nı Emirates Stadyumu'nda ağırlayacak.

Arsenal Kadınlar - OL Lyonnes maçı 26 Nisan 2026 tarihinde saat 10:30 EST ve 15:30 GMT'de başlayacak.

Avrupa şampiyonu Arsenal, Pazar günü Emirates'te sekiz kez şampiyon olan Lyon'u ağırlayacak. Gunners, bu sezonki turnuvada sekiz golle liderlik koltuğunda oturan Alessia Russo'nun golcü yeteneklerine büyük ölçüde güvenecek.

Jonatan Giráldez yönetimindeki Lyon, Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üst üste 17 maçtır yenilgi yüzü görmedi. 34 yaşındaki İspanyol teknik direktör, 2025 yılının ortasında göreve geldi ve daha önce Barcelona ile bu turnuvayı kazanmıştı. Tehlikeli oyuncu Melchie Dumornay, geçen sezon Arsenal'e karşı oynanan iki yarı final maçında da gol attı; aynı başarıyı 2023-24 sezonunun aynı aşamasında PSG'ye karşı da göstermişti.

Ancak ev sahibi takım için bu sahadaki geçmiş performanslar endişe kaynağı olabilir; zira Lyon, geçen sezon burada 2-1 kazandığı ilk maç da dahil olmak üzere, Emirates Stadyumu’na yaptığı son üç ziyaretin hepsinden galip ayrılmıştı. Arsenal ise Fransa’da 4-1’lik muhteşem bir galibiyetle bu durumu tersine çevirmişti. Her iki takım da, Pazar gecesi İngiliz başkentinde son düdük çaldığında bu eşleşmenin henüz ilk yarısının bitmiş olacağını biliyor.

Fransız ekibi, bu sezonun 1. maç gününde Melchie Dumornay'ın iki golüyle 2-1'lik geri dönüş galibiyetini de dahil olmak üzere, Arsenal ile Londra'da oynadığı beş karşılaşmanın hepsini kazandı.

Gunners'ın forveti Alessia Russo, Kadınlar Avrupa Elemeleri'nin son turunda İzlanda'da İngiltere'ye galibiyet golünü attı.

Arsenal'in bir yıl önceki yarı final başarısı, sekiz denemede elde ettiği ikinci başarıyken, rekor 15. yarı final maçına çıkan OL, 11 kez finale yükseldi.

Arsenal Women vs OL Lyonnes Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör R. Slegers Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör J. Giraldez

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

