Bugünkü Arsenal Kadınlar - OL Lyonnes Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Arsenal Women - OL Lyonnes
Arsenal Women
OL Lyonnes
Women's Champions League

Arsenal Kadınlar ile OL Lyonnes arasındaki Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Arsenal Kadınlar Takımı, Pazar günü oynanacak Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Lyon Kadınlar Takımı'nı Emirates Stadyumu'nda ağırlayacak.

Arsenal Kadınlar ile OL Lyonnes arasındaki maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
İngiltereBBC
AvustralyaKayo Sports
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaStarTimes Dünya Futbolu
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Arsenal Kadınlar - OL Lyonnes maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Arsenal - Lyon maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

Arsenal Kadınlar - OL Lyonnes maçının başlama saati

Women's Champions League - Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Emirates Stadium

Arsenal Kadınlar - OL Lyonnes maçı 26 Nisan 2026 tarihinde saat 10:30 EST ve 15:30 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Avrupa şampiyonu Arsenal, Pazar günü Emirates'te sekiz kez şampiyon olan Lyon'u ağırlayacak. Gunners, bu sezonki turnuvada sekiz golle liderlik koltuğunda oturan Alessia Russo'nun golcü yeteneklerine büyük ölçüde güvenecek. 

Jonatan Giráldez yönetimindeki Lyon, Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üst üste 17 maçtır yenilgi yüzü görmedi. 34 yaşındaki İspanyol teknik direktör, 2025 yılının ortasında göreve geldi ve daha önce Barcelona ile bu turnuvayı kazanmıştı. Tehlikeli oyuncu Melchie Dumornay, geçen sezon Arsenal'e karşı oynanan iki yarı final maçında da gol attı; aynı başarıyı 2023-24 sezonunun aynı aşamasında PSG'ye karşı da göstermişti. 

Ancak ev sahibi takım için bu sahadaki geçmiş performanslar endişe kaynağı olabilir; zira Lyon, geçen sezon burada 2-1 kazandığı ilk maç da dahil olmak üzere, Emirates Stadyumu’na yaptığı son üç ziyaretin hepsinden galip ayrılmıştı. Arsenal ise Fransa’da 4-1’lik muhteşem bir galibiyetle bu durumu tersine çevirmişti. Her iki takım da, Pazar gecesi İngiliz başkentinde son düdük çaldığında bu eşleşmenin henüz ilk yarısının bitmiş olacağını biliyor. 

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Fransız ekibi, bu sezonun 1. maç gününde Melchie Dumornay'ın iki golüyle 2-1'lik geri dönüş galibiyetini de dahil olmak üzere, Arsenal ile Londra'da oynadığı beş karşılaşmanın hepsini kazandı.

Gunners'ın forveti Alessia Russo, Kadınlar Avrupa Elemeleri'nin son turunda İzlanda'da İngiltere'ye galibiyet golünü attı.

Arsenal'in bir yıl önceki yarı final başarısı, sekiz denemede elde ettiği ikinci başarıyken, rekor 15. yarı final maçına çıkan OL, 11 kez finale yükseldi. 

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal Women vs OL Lyonnes Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • R. Slegers

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • J. Giraldez

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

ARS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
13/6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

OLL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Karşı Karşıya Rekor

ARS

Son 5 maçları

OLL

2

Galibiyetler

0

Beraberlikler

3

Galibiyetler

11

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Puan Durumu

Bugün Arsenal Women - OL Lyonnes maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de fena değil, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmeli. İşte VPN'i televizyonunuzda çalıştırmanın yolu:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

