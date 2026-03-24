Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Women's Champions League
team-logoArsenal Women
Emirates Stadium
team-logoChelsea FC Women
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugünkü Arsenal Kadınlar - Chelsea FC Kadınlar Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Arsenal Kadınlar ile Chelsea FC Kadınlar arasındaki Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Çeyrek final heyecanı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni sardı; Arsenal ve Chelsea, Londra'da tarihe geçecek bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

Arsenal Kadınlar ile Chelsea FC Kadınlar arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden izleyebileceğinizi ve bugünkü maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
İngiltereBBC
AvustralyaKayo Sports
Güney / Sahra Altı AfrikaESPN Afrika
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Arsenal Kadınlar - Chelsea FC Kadınlar maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Arsenal Kadınlar - Chelsea FC Kadınlar maçının başlama saati

crest
Arsenal Kadınlar - Chelsea FC Kadınlar maçı 24 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Arsenal’in grup aşamasındaki serüveni hiç de kolay geçmedi. Takım, ritmini bulmadan önce ilk üç maçından ikisini – Lyon ve Bayern’e karşı – kaybetti. Arka arkaya üç galibiyetle durum dengelendi, ancak bu yine de doğrudan eleme yerine play-off’a kalmak anlamına geliyordu.

Ancak bu ek engel, takımın hızını kesmedi. Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'i toplamda 7-1'lik ezici bir skorla geçerek, çeyrek finale 17. kez çıkma rekorunu egale ettiler.

FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-LEUVENGetty Images

Chelsea'nin yolu ise çok daha sorunsuz görünüyordu. Lig aşamasında yenilgi yüzü görmediler ve hem gol gücü (20 gol) hem de sağlam savunma (sadece 3 gol yediler) açısından Barcelona ile başa baş gittiler. Sonia Bompastor'un takımı, St. Pölten ve Roma'yı arka arkaya 6-0 mağlup ederek genel sıralamada üçüncü oldu ve doğrudan son sekize kalmayı başardı.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Arsenal'in hücum hattının başında, bu sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin şu anki gol kralı Alessia Russo yer alacak. İngiltere ile arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası zaferi kazanan Russo, yedi maçta şimdiden yedi gol attı. Russo, eleme turlarında nasıl gol atılacağını da iyi biliyor; geçen yıl Real Madrid'e karşı oynanan çeyrek final maçında iki gol atarak takımının geri dönüşüne katkıda bulunmuştu.

Chelsea v Manchester United - Subway Women's League Cup FinalGetty Images

Bu arada Chelsea, sakatlıklar nedeniyle ligde daha zorlu bir dönem geçirdi, ancak Avrupa sahnesine ivme kazanmış bir şekilde çıkıyor. Takım, Lauren James’in olağanüstü performansının da etkisiyle Manchester United’ı mağlup ederek Lig Kupası şampiyonluğunu korudu. James şimdi Şampiyonlar Ligi sahnesinde Arsenal karşısında kendini bir kez daha kanıtlama fırsatı buluyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal Women vs Chelsea FC Women Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • R. Slegers

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Bompastor

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

ARS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
17/1
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5

CHE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/3
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekabet

ARS

Son 5 maçları

CHE

2

Galibiyetler

1

Beraberlik

2

Galibiyetler

5

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan durumu

Bugün Arsenal Kadınlar - Chelsea FC Kadınlar maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

