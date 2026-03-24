Çeyrek final heyecanı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni sardı; Arsenal ve Chelsea, Londra'da tarihe geçecek bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

Arsenal Kadınlar - Chelsea FC Kadınlar maçının başlama saati

Arsenal Kadınlar - Chelsea FC Kadınlar maçı 24 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Arsenal’in grup aşamasındaki serüveni hiç de kolay geçmedi. Takım, ritmini bulmadan önce ilk üç maçından ikisini – Lyon ve Bayern’e karşı – kaybetti. Arka arkaya üç galibiyetle durum dengelendi, ancak bu yine de doğrudan eleme yerine play-off’a kalmak anlamına geliyordu.

Ancak bu ek engel, takımın hızını kesmedi. Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'i toplamda 7-1'lik ezici bir skorla geçerek, çeyrek finale 17. kez çıkma rekorunu egale ettiler.

Chelsea'nin yolu ise çok daha sorunsuz görünüyordu. Lig aşamasında yenilgi yüzü görmediler ve hem gol gücü (20 gol) hem de sağlam savunma (sadece 3 gol yediler) açısından Barcelona ile başa baş gittiler. Sonia Bompastor'un takımı, St. Pölten ve Roma'yı arka arkaya 6-0 mağlup ederek genel sıralamada üçüncü oldu ve doğrudan son sekize kalmayı başardı.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Arsenal'in hücum hattının başında, bu sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin şu anki gol kralı Alessia Russo yer alacak. İngiltere ile arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası zaferi kazanan Russo, yedi maçta şimdiden yedi gol attı. Russo, eleme turlarında nasıl gol atılacağını da iyi biliyor; geçen yıl Real Madrid'e karşı oynanan çeyrek final maçında iki gol atarak takımının geri dönüşüne katkıda bulunmuştu.

Bu arada Chelsea, sakatlıklar nedeniyle ligde daha zorlu bir dönem geçirdi, ancak Avrupa sahnesine ivme kazanmış bir şekilde çıkıyor. Takım, Lauren James’in olağanüstü performansının da etkisiyle Manchester United’ı mağlup ederek Lig Kupası şampiyonluğunu korudu. James şimdi Şampiyonlar Ligi sahnesinde Arsenal karşısında kendini bir kez daha kanıtlama fırsatı buluyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal Women vs Chelsea FC Women Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör R. Slegers Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör S. Bompastor

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekabet

Puan durumu

