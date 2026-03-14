Arsenal, bu hafta sonu Emirates Stadyumu'nda Everton'ı ağırlayarak Premier Lig şampiyonluğu yarışına devam edecek; Gunners'ın kendi seyircisi önünde açık ara favori olduğu tahmin ediliyor.

İşte Arsenal - Everton maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

Arsenal - Everton maçının başlama saati

Arsenal - Everton maçı 14 Mart'ta 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Arsenal, Premier Lig'in zirvesinde Manchester City'nin yedi puan önünde yer alarak hafta sonuna giriyor. Mikel Arteta'nın öğrencileri azimlerini ortaya koydu; en son Brighton deplasmanında 1-0'lık zorlu bir galibiyet elde ederek ligde üst üste üçüncü zaferlerini kazandılar. Emirates Stadyumu'ndaki taraftarlar, Gunners'ın liderlik farkını artırıp şampiyonluk yarışını canlı tutmaya çalışırken benzer bir performans bekliyor olacak.

Getty Images

David Moyes yönetimindeki Everton da kendine güveniyle Kuzey Londra'ya geliyor. Toffees, arka arkaya galibiyetler elde etti; önce heyecan verici bir deplasman maçında Newcastle'ı 3-2 mağlup etti, ardından Burnley'i 2-0 yenerek bu galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçlar, Moyes'un takımına güven aşıladı. Takım, bu karşılaşmayı lig lideriyle kendini sınama ve belki de Arsenal'in ritmini bozma şansı olarak görecek.

Bu, galibiyet serisi yakalayan iki takımın karşılaşması olacak: Arsenal zirvede zafer peşinde, Everton ise kendi seviyesinin üzerinde oynayabileceğini kanıtlamak istiyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Arsenal'in savunma seçenekleri daha parlak görünüyor. Ben White ve Riccardo Calafiori, son zamanlarda yaşadıkları sakatlıkları atlatarak, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalan Gunners'ın yedek kulübesinde yer aldı. Ancak asıl endişe kaynağı sahanın daha ilerisindeki oyuncular: Martin Ødegaard dizinden sakatlık geçiriyor ve Leandro Trossard da ufak bir sorun nedeniyle sahalardan uzak kalıyor; bu nedenle ikisinin hafta sonu maçında oynayıp oynayamayacağı belirsiz. Şu aşamada, ayak sakatlığından kurtulmaya çalışan Mikel Merino, kesin olarak kadroda yer almayacak tek isim.

Getty Images

Öte yandan Everton, FA Kupası'ndan erken elenmesinin ardından uzun bir ara verdi; bu da Moyes'a kadrosunu dinlendirmek için bolca zaman tanıdı. Bu dinlenme süresi sayesinde konuk takımın neredeyse tam kadroyla sahaya çıkması bekleniyor; sadece Jack Grealish ve Carlos Alcaraz'ın kadroda yer almaması muhtemel. Hatta Seamus Coleman'ın ufak bir sakatlığı atlatıp maça yetişebileceğine dair iyimserlik var; bu da Toffees'in savunma hattına deneyim katacak.

Arsenal, Everton ile son karşılaşmalarda üstünlük kurdu ve son altı Premier League maçında yenilmedi; dört galibiyet ve iki beraberlik aldı. Bu seri, Gunners'ın bu galibiyet serisinden önceki beş karşılaşmanın dördünü kaybetmiş olduğunu düşünürsek, oldukça büyük bir dönüşü işaret ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Sıralama

