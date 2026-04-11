Bugünkü Arsenal - Bournemouth Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Arsenal ile Bournemouth arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting CP'yi mağlup eden Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Bournemouth'u ağırlayarak Premier Lig'e geri dönüyor.

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Arsenal - Bournemouth maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDUSA Network
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Arsenal - Bournemouth maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Arsenal - Bournemouth maçının başlama saati

Arsenal - Bournemouth maçı 11 Nisan'da 07:30 EST ve 12:30 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Arsenal, Everton'ı 2-0 yendikten sonra geçen dört haftayı inişli çıkışlı geçirdi. Avrupa'da yoluna devam eden takım, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi ve ardından deplasmanda oynanan ilk maçta Sporting CP'yi 1-0 mağlup etti. Ancak ligde işler o kadar da yolunda gitmedi. Carabao Kupası finalinde Manchester City'ye yenildiler ve FA Kupası'nda Southampton'a elenerek dörtlü kupayı kazanma hayallerini yitirdiler ve sadece iki kupa peşinde kalakaldılar. 

Bu durum, Arsenal'in ligde City'nin 9 puan önünde olmasına rağmen, bu hafta sonu lig maçlarına dönüşünü önemli hale getiriyor. Özellikle City'nin son düzlüğe doğru hız kazanmasıyla birlikte, momentumun önemi artıyor. 

Bournemouth ise Cumartesi günkü maça 11 maçlık yenilmezlik serisiyle geliyor; bu seride dört galibiyet ve yedi beraberlik aldılar. Bu formlarına rağmen ligde 13. sırada yer alıyorlar, ancak Emirates'te Arsenal'i zorlayacaklarından eminler.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Declan Rice, Gabriel Magalhaes ve Leandro Trossard, Sporting'i yendikleri maçta sakatlıklarını atlatmayı başardılar, ancak Trossard ve Martin Odegaard'ın değerlendirilmesi gereken yeni sorunları var. Öte yandan, Piero Hincapié, Eberechi Eze ve Mikel Merino kadroda yer almayacak, Bukayo Saka ve Jurrien Timber ise kendi sorunları nedeniyle durumları belirsiz. 

Bournemouth'un da birkaç endişesi var. Eli Junior Kroupi, Fransa U21 kadrosundan çekildi ancak forma giymesi beklenirken, Tyler Adams ve Lewis Cook'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Justin Kluivert ve Julio Soler ise önümüzdeki aya kadar sahalara dönemeyecek. 

Bournemouth, son dönemde Arsenal karşısında başarılı sonuçlar elde etti; geçen sezonun başından bu yana iki kez galip geldi. Bunların arasında, geçen yıl Emirates Stadyumu'nda elde ettikleri 2-1'lik sürpriz zafer de bulunuyor; bu, Bournemouth'un Arsenal'e karşı kazandığı ilk deplasman galibiyetiydi. Arsenal ise Ocak ayında Vitality Stadyumu'nda 3-2'lik dramatik bir galibiyetle cevap verdi; o maçta Rice iki gol atarak galibiyeti garantilemişti.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs AFC Bournemouth kadroları

1
D. Raya
4
B. White
2
W. Saliba
49
M. Lewis-Skelly
6
C
Gabriel
20
N. Madueke
36
M. Zubimendi
29
K. Havertz
11
G. Martinelli
41
D. Rice
14
V. Gyoekeres
1
D. Petrovic
20
A. Jimenez
23
J. Hill
5
M. Senesi
3
A. Truffert
22
E. Kroupi
8
A. Scott
10
C
R. Christie
37
Rayan
16
M. Tavernier
9
Evanilson

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Arteta

-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Iraola

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/4
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

-Form

Gol atıldı (Verildi)
3/3
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekabet

ARS

Son 5 maçları

BOU

3

Galibiyetler

0

Beraberlikler

2

Galibiyetler

8

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan Durumu

Bugün Arsenal - Bournemouth maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndirme ve Kurulum: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

