Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting CP'yi mağlup eden Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Bournemouth'u ağırlayarak Premier Lig'e geri dönüyor.

Arsenal - Bournemouth maçının başlama saati

Arsenal - Bournemouth maçı 11 Nisan'da 07:30 EST ve 12:30 GMT'de başlıyor.

Arsenal, Everton'ı 2-0 yendikten sonra geçen dört haftayı inişli çıkışlı geçirdi. Avrupa'da yoluna devam eden takım, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi ve ardından deplasmanda oynanan ilk maçta Sporting CP'yi 1-0 mağlup etti. Ancak ligde işler o kadar da yolunda gitmedi. Carabao Kupası finalinde Manchester City'ye yenildiler ve FA Kupası'nda Southampton'a elenerek dörtlü kupayı kazanma hayallerini yitirdiler ve sadece iki kupa peşinde kalakaldılar.

Bu durum, Arsenal'in ligde City'nin 9 puan önünde olmasına rağmen, bu hafta sonu lig maçlarına dönüşünü önemli hale getiriyor. Özellikle City'nin son düzlüğe doğru hız kazanmasıyla birlikte, momentumun önemi artıyor.

Bournemouth ise Cumartesi günkü maça 11 maçlık yenilmezlik serisiyle geliyor; bu seride dört galibiyet ve yedi beraberlik aldılar. Bu formlarına rağmen ligde 13. sırada yer alıyorlar, ancak Emirates'te Arsenal'i zorlayacaklarından eminler.

Declan Rice, Gabriel Magalhaes ve Leandro Trossard, Sporting'i yendikleri maçta sakatlıklarını atlatmayı başardılar, ancak Trossard ve Martin Odegaard'ın değerlendirilmesi gereken yeni sorunları var. Öte yandan, Piero Hincapié, Eberechi Eze ve Mikel Merino kadroda yer almayacak, Bukayo Saka ve Jurrien Timber ise kendi sorunları nedeniyle durumları belirsiz.

Bournemouth'un da birkaç endişesi var. Eli Junior Kroupi, Fransa U21 kadrosundan çekildi ancak forma giymesi beklenirken, Tyler Adams ve Lewis Cook'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Justin Kluivert ve Julio Soler ise önümüzdeki aya kadar sahalara dönemeyecek.

Bournemouth, son dönemde Arsenal karşısında başarılı sonuçlar elde etti; geçen sezonun başından bu yana iki kez galip geldi. Bunların arasında, geçen yıl Emirates Stadyumu'nda elde ettikleri 2-1'lik sürpriz zafer de bulunuyor; bu, Bournemouth'un Arsenal'e karşı kazandığı ilk deplasman galibiyetiydi. Arsenal ise Ocak ayında Vitality Stadyumu'nda 3-2'lik dramatik bir galibiyetle cevap verdi; o maçta Rice iki gol atarak galibiyeti garantilemişti.

