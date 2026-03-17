team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoBayer Leverkusen
Bugünkü Arsenal - Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Arsenal ile Bayer Leverkusen arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Arsenal, Bayer Leverkusen'i Londra'da ağırlayacağı bu başa baş giden Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında tarihi dörtlü kupayı kazanma yolunda ilerlemeye devam ediyor. 

Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Arsenal - Bayer Leverkusen maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Arsenal - Bayer Leverkusen maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Arsenal - Bayer Leverkusen maçının başlama saati

Arsenal - Bayer Leverkusen maçı 17 Mart 2026 tarihinde 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Arsenal, Everton'ı 2-0 mağlup ederek Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı ve lig tarihinin en genç golcüsü olan 16 yaşındaki Max Dowman'ın golüyle resmi maçlarda 13 maçlık yenilmezlik serisini (10 galibiyet, 3 beraberlik) sürdürdü. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 16 UCL iç saha maçından sadece birini kaybetti (13 galibiyet, 2 beraberlik) ve bu mağlubiyet, turnuvanın şampiyonu PSG'ye karşıydı.

Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images

Leverkusen, ilk maçın ardından hafta sonu Bayern Münih ile bir kez daha berabere kaldı. Leverkusen, 2001/02 sezonundan bu yana UCL çeyrek finaline kalamadı. Ancak teknik direktör Kasper Hjulmand'ın takımı, UCL'de dört maçtır yenilgi yüzü görmedi ve Gunners'a zor bir akşam yaşatmaya kararlı.

Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Leandro Trossard'ın Arsenal'da oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, Aleix Garcia ve Martin Terrier ise Bayern maçında aldıkları darbeler nedeniyle Leverkusen'de forma giyemeyebilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Bayer Leverkusen Muhtemel kadrolar

ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestB04
1
D. Raya
6
Gabriel
2
W. Saliba
5
P. Hincapie
3
C. Mosquera
36
M. Zubimendi
7
B. Saka
11
G. Martinelli
41
D. Rice
10
E. Eze
14
V. Gyoekeres
28
J. Blaswich
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
8
R. Andrich
25
E. Palacios
20
A. Grimaldo
30
I. Maza
24
A. Garcia
19
E. Poku
10
M. Tillman
35
C. Kofane

  • M. Arteta

  • K. Hjulmand

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

ARS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/3
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

B04
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/6
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşı Karşıya Rekor

ARS

Son 4 maçları

B04

2

Galibiyetler

2

Beraberlikler

0

Galibiyetler

10

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
2/4
Her iki takım da gol attı
4/4

Puan Durumu

Bugün Arsenal - Bayer Leverkusen maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de fena değil, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmeli. İşte VPN'i televizyonunuzda çalıştırmanın yolu:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

