Angers, ligin zirvesinde yer alan Paris Saint-Germain’i Stade Raymond Kopa’da ağırlayacak ve orta sıralarda verdiği azimli mücadeleyi, Parislilerin durdurulamaz ivmesiyle karşı karşıya getirecek.

VPN ile Angers - Paris Saint-Germain maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Angers - Paris Saint-Germain maçının başlama saati

Angers - Paris Saint-Germain maçı 25 Nisan'da 13:00 EST ve 18:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Angers pek galibiyet toplayamıyor olsa da, Ligue 1'de bir sezon daha geçirmeyi bekleyebilecek kadar rahat bir konumda bulunuyor; bu hafta sonu PSG'yi yenmeleri – özellikle de Auxerre puan kaybederse – ligde kalmalarını kesinleştirecektir. Alexandre Dujeux'nun takımı, Mart ayı başında Nantes'i kıl payı yendikten sonra galibiyet tatmadı; ancak birkaç beraberlikle dengelerini sağladılar ve savunmada sıkı durdular. Stade Raymond Kopa'da goller az sayıda, takım çoğu iç saha maçında bir veya daha az gol atıyor, ancak Cumartesi günü alacakları üç puanla sezon toplamını 37'ye çıkararak geçen yılın toplamını geçecekler.

PSG ise Lyon'a karşı aldığı yenilginin ardından Nantes'i ezici bir skorla mağlup ederek zirvedeki avantajını yeniden sağladı. Luis Enrique'nin takımı deplasmanlarda acımasız bir performans sergiledi ve son dört maçta kalesini gole kapatarak beş galibiyet üst üste aldı, ancak bir başka deplasman yenilgisi, 2021-22 sezonundan bu yana en kötü deplasman performansını kaydetmeleri anlamına gelecektir. En önemlisi, bu sezon alt sıralarda yer alan takımlara karşı kusursuz bir performans sergilediler ve nadiren gol yediler, bu da bu karşılaşmayı Angers'ın direncinin gerçek bir sınavı haline getiriyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Angers, hafta sonuna uzun bir sakatlık listesiyle giriyor. Harouna Djibirin ayak bileği sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalırken, Carlens Arcus kasık sorunu, Yassin Belkhdim ise ön kol sorunu yaşıyor. Marius Courcoul, Pierrick Capelle ve Ousmane Camara ise çeşitli sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek.

PSG de tam kadro sahaya çıkamayacak; Nuno Mendes ve Vitinha, bir darbe ve ayak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyebilirken, Quentin Ndjantou Mbitcha’nın da hamstring sakatlığı endişesi var. Ancak tarih, kesinlikle Parislilerin lehine: Takım, 2024 yılında Stade Raymond Kopa’da 4-2 kazandıkları maç da dahil olmak üzere, son 19 karşılaşmanın hepsinde Angers’i mağlup etti.

Bugün Angers - Paris Saint-Germain maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: