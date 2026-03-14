Al-Khaleej, Suudi Pro Ligi'nin 26. haftasında lig lideri Al-Nassr'ı Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda ağırlayarak üst üste iki galibiyet peşinde.

Al Khaleej - Al Nassr FC maçının başlama saati

Al-Khaleej - Al Nassr FC maçı 14 Mart saat 14:00 EST ve 19:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Al-Khaleej, bu sezon Suudi Pro Ligi'nde dokuzuncu sırada yer alıyor; bu, üst ligdeki önceki sezonlarına kıyasla açık bir ilerleme. Yükseldiklerinden beri ligin alt sıralarında dolaşan takım, bir kez 14., iki kez de 12. sırada bitirmişti; ancak bu yıl ligin ortasında daha rahat bir konum elde etti. Ancak son dönemdeki performansları inişli çıkışlıydı ve son altı maçında sadece bir galibiyet alabildi. Bununla birlikte, Al-Hazem'e karşı 2-1'lik cesur bir geri dönüşle kazandıkları son maçtan moral alacaklardır. Evinde ise sonuçlar karışık oldu; 12 maçta beş galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet aldı.

Al-Nassr ise ligin zirvesinde tempoyu belirliyor. Al-Ahli ve Al-Hilal'e karşı dar bir üstünlüğü olan takım, tüm turnuvalarda 13 maçlık galibiyet serisiyle müthiş bir formda ve son 11 maçında sadece bir gol yedi. Takımın hücumu acımasızdı ve ligin en yüksek gol sayısı olan 66 gol attı; savunması da 25 maçta sadece 19 gol yiyerek aynı derecede etkileyiciydi. Jorge Jesus'un takımı son maçında son dakikalarda dramatik bir galibiyet aldı ve Mohamed Simakan'ın uzatma dakikalarında attığı golle Neom'u 1-0 yendi.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Ev sahibi takımın sakatlık konusunda endişelenecek çok fazla sorunu yok. Ancak Al-Nassr, hamstring sorunu ilk düşünülenden daha ciddi çıkan Cristiano Ronaldo'dan yoksun olmaya devam ediyor. Aralık ayından beri sahalardan uzak olan Saad Haqawi'nin durumu hala belirsizken, Sami Al-Najei ise sezonun başlarında yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından iyileşme sürecini sürdürüyor. Raghed Al-Najjar çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Nawaf Al-Aqidi ise sırt problemiyle uğraşıyor.

Georgios Donis’in takımı da, Kasım ayında oynanan ilk maçta aldığı 4-1’lik ağır yenilginin ardından toparlanmaya can atıyor. Ancak bu iki takım arasındaki son dönemdeki istatistikler, son beş lig karşılaşmasının hepsini kazanan Al-Nassr’ın lehine; bu da bu ikili mücadeledeki üstünlüğünü gözler önüne seriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Al Khaleej vs Al Nassr FC Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör G. Donis Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör J. Jesus

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan durumu

