Kıbrıs'ta her şey hala mümkün; AEK Larnaca, geçen hafta golsüz biten ilk maçın ardından Conference League Son 16 turunda Crystal Palace'a karşı sürpriz bir galibiyet almayı hedefliyor.

AEK Larnaca - Crystal Palace maçının başlama saati

Konferans Ligi - Conference League Final Stage AEK Arena

AEK Larnaca - Crystal Palace maçı 19 Mart'ta 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Crystal Palace’ın Avrupa macerası hiç de kolay geçmedi. Ekim ayında oynadıkları ilk iç saha maçı, Larnaca’ya karşı 1-0’lık şok bir mağlubiyetle sonuçlanmıştı; geçen haftaki ilk maç ise durumu düzeltmek için mükemmel bir fırsat gibi görünüyordu. Topa hakim olmalarına ve kaleye sayısız şut yağdırmalarına rağmen, Kartallar golü bulamadı.

Pazar günü Selhurst Park'ta da hayal kırıklığı devam etti; Leeds ile oynanan ve golsüz berabere biten maç, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Leeds, ilk yarı bitmeden 10 kişi kalmasına rağmen, Palace kaleciyi bir kez bile zorlayamadı.

Yine de Palace, Premier League'de tehlikeden uzak, rahat bir şekilde orta sıralarda yer alıyor ve bu da onlara Avrupa'ya odaklanmak için alan sağlıyor. Bu hayali canlı tutmak için, ödül olarak Fiorentina veya Rakow Czestochowa ile oynayacakları çeyrek final maçı beklerken, Kıbrıs'ta performanslarını yükseltmeleri gerekecek. 2022'de Frankfurt'u Avrupa Ligi zaferine taşıyan teknik direktör Oliver Glasner, Palace'daki görevini unutulmaz bir başarıyla noktalamaya kararlı olacak.

Diğer tarafta ise Larnaca, bir ivme dalgası yakaladı. Yeni teknik direktör Javi Rozada, ilk maçtan sadece birkaç gün önce göreve geldi, ancak bu eşleşmeyi şimdiden Kıbrıs futbolu için tarih yazma şansı olarak görüyor. Takımı turnuvada yenilgisiz ve turnuvanın en sağlam savunmasına sahip; şu ana kadar altı maçta kalesini gole kapatırken sadece bir gol yedi. Bu direnç, kampanyalarının belkemiği oldu.

Larnaca, ligde inişli çıkışlı bir performans sergilese de, Pazartesi günü Ethnikos Achna'yı 2-0 mağlup ederek, kariyerlerinin en önemli Avrupa gecesi olabilecek bu maç öncesinde moralleri yükseltti. Güveni yüksek ve çeyrek finale kalma şansı elinde olan iki takımın Perşembe günkü karşılaşması, hırs ile direnç arasında heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Larnaca, Perşembe günkü karşılaşma öncesinde birkaç sakatlık sorunu yaşıyor. Jorge Miramon, ilk maçta baldırından sakatlanarak sahayı terk etti ve Valentin Roberge (parmak), Youssef Amyn (hamstring), Giorgos Naoum (kas) ve Jimmy Suarez (kasık) da sakatlar listesine katıldı.

Palace de tam olarak sakatlıksız sayılmaz. Eddie Nketiah (uyluk) ve Cheick Doucoure (diz) uzun süredir kadroda yer almazken, Dean Henderson (hastalık) ve Daniel Muñoz (omuz) Leeds maçını kaçırdı ve maç başlamadan önce son bir kontrol geçirmeleri gerekecek.

Avrupa'daki performansına bakıldığında, Palace muhteşem olmasa da istikrarlı bir performans sergiledi: Conference League'deki dokuz maçında dört galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Deplasmanda dört maçta iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti; tek mağlubiyetini, Lig Aşaması sıralamasında zirveye çıkan Strasbourg'a karşı aldı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşı Karşıya Maç Sonuçları

AEK Son 2 maçları CRY 1 Galibiyet 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Crystal Palace 0 - 0 AEK Larnaca

Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca 1 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 0/2 Her iki takım da gol attı 0/2

Sıralama

