Geçen hafta sonu şampiyonluk yarışı neredeyse tamamen kaçan AC Milan, şimdi San Siro'da Torino'yu ağırlayarak ikinci sırayı garantilemeye odaklanıyor.

AC Milan - Torino maçının başlama saati

Serie A - Giuseppe Meazza

AC Milan - Torino maçı 21 Mart'ta 12:00 EST ve 17:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Milan’ın derbi galibiyetinin Scudetto yarışına yeni bir soluk getireceği ve Inter’in liderlik farkını 7 puana indireceği düşünülürken, Rossoneri Olimpico’da tökezledi. Inter, Atalanta karşısında puan kaybetmişti ancak Milan bu durumdan yararlanamadı; Pazar gecesi Lazio’ya yenilerek bu sezon Serie A’daki ilk deplasman mağlubiyetini aldı. İronik bir şekilde, bu saha üç ay önce Lazio’nun onları Coppa Italia’dan elediği yerdi.

Getty Images

Bu kayıp, ligde 24 maçlık yenilmezlik serisinin yerini dört maçta iki mağlubiyete bırakması anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı henüz kesinleşmemişken, bu sallantı pahalıya mal olabilir. Napoli, ikinci sıra için yeniden yarışa dahil oldu, bu yüzden Milan, bir yıldır ilk kez üst üste iki lig mağlubiyetini önlemek için çaresizce mücadele edecek.

Bu sezon Torino büyük zorluklar yaşadı; lig maçlarının neredeyse yarısı mağlubiyetle sonuçlandı ve savunmaları Serie A'nın en kötülerinden biri. Son beş deplasman maçında sadece bir puan toplayabildiler ve bu süreçte 15 gol yediler. Yine de geçici teknik direktör Roberto D’Aversa'nın gelişi onlara bir ivme kazandırdı. Geçen hafta sonu Parma'ya karşı ikinci yarıda attıkları üç golle elde ettikleri 4-1'lik galibiyet, onları tehlike bölgesinden biraz daha uzaklaştırdı. D’Aversa yönetiminde oynanan üç maçtan alınan altı puan umut verici, ancak deplasman performansını düzeltmek hâlâ büyük bir zorluk.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Milan, bir kez daha Ruben Loftus-Cheek ve Matteo Gabbia'dan yoksun olacak, Santiago Gimenez ise dört aylık bir aradan sonra yavaş yavaş forma girmeye devam ettiği için bu maçta forma giyme olasılığı düşük.

Konuk takım için tek gerçek endişe kaynağı Zakaria Aboukhlal. Faslı kanat oyuncusu, iki farklı sakatlık nedeniyle dört maçı kaçırdı; son sakatlığı dizinden kaynaklanıyor ve bu nedenle oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Getty Images

Genel olarak bakıldığında, tarih Milan’ın lehine konuşuyor. Torino, 1985'ten beri San Siro'da galibiyet alamadı. Aslında, o zamandan beri 29 kez denediler ve her seferinde eli boş döndüler; bu karşılaşmaların 20'sini kaybettiler. Aralık ayında bile, Torino kendi sahasında 2-0 öne geçmesine rağmen, Milan yine de durumu tersine çevirip 3-2'lik bir galibiyet almayı başardı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekabet

Puan durumu

NordVPN

