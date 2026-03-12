2026 CONCACAF Şampiyonlar Kupası, Whitecaps'ın Seattle Sounders'ı ilk 16 turunda ağırlayacağı Vancouver'a geliyor.

Vancouver Whitecaps ile Seattle Sounders FC arasındaki maçı İngilizce olarak canlı izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC maç başlangıç saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup BC Place

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders maçı 13 Mart saat 21:00 EST ve 02:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Cascadia rekabeti kıtasal sahneye geri döndü ve bunun arkasında bir tarih var. Vancouver Whitecaps ve Seattle Sounders en son on yıl önce CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve Seattle 2015/16 Grup Aşaması'nda bir galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti. Şimdi, bu kez 16 Turu'nda tekrar karşı karşıya geliyorlar.

Seattle, 2025 Leagues Cup zaferinin ardından, 2022'de kaldırdığı kupaya ikinci bir Şampiyonlar Kupası unvanını eklemeyi hedefliyor. Tecrübeli kaptan Cristian Roldan, Sounders'ı geçen yıl Cruz Azul'un bu aşamada elediği engeli aşmaya kararlı bir şekilde liderlik ediyor.

Vancouver ise Kenji Cabrera ve Sebastian Berhalter'in golleriyle CS Cartaginés'i toplamda 2-0 yenerek tur atladı. Tecrübeli Alman forvet Thomas Müller'in de kadroda yer aldığı Whitecaps, geçen sezon ilk kez ulaştığı ve ikincilikle tamamladığı Şampiyonlar Kupası Finali'ndeki büyüsünü bu sezon da devam ettirmek istiyor.

Bu, hırs ve rekabetin çatışması olacak: Seattle, intikam ve bir başka şampiyonluk peşinde, Vancouver ise ivme ve bir atılım peşinde. BC Place'in ilk maça ev sahipliği yapacağı düşünülürse, atmosferin elektrikli olacağı tahmin ediliyor.

Getty Images

Muller: İzlenmesi gereken oyuncu

Burada gerçek bir sürpriz yok - neslinin en büyük oyuncularından biri, 36 yaşında hala formda ve Vancouver'da ilk tam sezonunu geçirirken zamana meydan okumaya devam ediyor. Bayern Münih'in ikonik oyuncusu ve Alman milli takımının efsanesi, Whitecap'e sorunsuz bir geçiş yaptı ve Avrupa'daki kariyerini tanımlayan kaliteyi sergiledi.

Geçen yaz Özel Oyuncu olarak geldiğinden beri, tüm turnuvalarda yaklaşık 1.300 dakikada 11 gol ve 3 asist kaydetti. Bu performans, sadece onun kalıcı klasını değil, aynı zamanda Vancouver'ın hücumuna yaptığı etkiyi de gösteriyor. Taraftarlar için, dünyaca ünlü bir yıldızın BC Place'e kendine özgü vizyonunu, zamanlamasını ve son vuruşunu getirmesini izlemek heyecan vericiydi. Bu, otuzlu yaşlarının sonlarında bile hala fark yaratan bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Takım haberleri ve kadrolar

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör J. Soerensen Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör B. Schmetzer

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

