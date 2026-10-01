"Maçtan önce çocuklara şunu söyledim: Hayatımda birkaç maçı yönettim ve Gegenpressing tavan yaptığında kötü geçen bir maç hiç görmedim. Bugün de Gegenpressing tavan yaptı", diyen Klopp, perşembe akşamı maçın ardından ZDF'ye oyuncularının topsuz oyundaki çalışmalarını övdü.

"Şimdi kendimizden geçmek istemiyoruz ama çok iyi bir başlangıç evresi geçirdik, top kazançlarından birkaç gol daha atabilirdik... Oynadığımız toplar çılgıncaydı", diye ekledi Klopp. DFB takımının 90 dakikayı aşkın süre boyunca domine ettiği performansta, çok sayıda fırsatın harcanması nedeniyle orta saha oyuncusu Tom Bischof'un 39. dakikada kilidi açıp takımını öne geçirmesine kadar beklendi.

"Ceza sahasındaki pozisyon alışların tamamı inanılmaz. Mesele bu, cesarete sahip olmamız gerekiyor", diyen Klopp, 1:0'ın oluşumuna değinirken oyun anlayışı açısından bu denli belirleyici olan ve Sırbistan'a karşı çok iyi işleyen Gegenpressing için de şunları söyledi: "Topu birlikte geri kazandığımızda bütün özgürlüklere, bütün cürete, her türlü riske girebiliriz." Bayern yıldızı Bischof ise Almanya formasıyla ikinci milli maçında attığı ilk golün sevincine dair espri yaparak, "Dizlerim diz üstü kaymadan dolayı şimdiden ağrıyor. Ama bunu alırım, tarif edilemez bir duyguydu" dedi.

Jürgen Klopp, DFB takımının Sırbistan karşısındaki savunma performansı hakkında ne söyledi?

Klopp ayrıca iki stoper Waldemar Anton ile Malick Thiaw'ın etrafında şekillenen savunma hattının performansını da öne çıkardı: "Son hat öne doğru savunmayı harika yaptı. Topsuz oyunda olağanüstüydük ve topla da tek kelimeyle muhteşem bir futbol oynadık" ifadelerini kullanan 59 yaşındaki teknik adam, böyle konuştu.

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Liderlik golünün hazırlayıcısı olan muhteşem Florian Wirtz, bir saati biraz geçtikten sonra son derece klas bir aksiyonla skoru 2:0'a getirdi ve böylece Klopp dönemindeki ilk galibiyeti perçinledi. "Kompakt savunma yaptığında sahaya futbolcular koyabilirsin. Futbol ile mentalitenin karışımı bugün üst düzeydi. Bu bizim ölçütümüz olmak zorunda. İstediğimiz şey bu", diyen yeni DFB teknik direktörü, görevindeki üçüncü maçta ortaya konan bu performansın bundan sonra oyuncuları için kriter olacağını anlattı.

Klopp, şimdiye kadarki en zayıf rakip olan Sırbistan'ın takımını "bazı alanlarda o kadar zorlamadığını" kabul etse de aynı anda şu konuda emindi: "Gegenpressing ile yaptığımız hücum aksiyonları her rakibe karşı mümkün."

DFB takımı pazar günü Yunanistan'daki rövanşta elbette yeniden daha fazla zorlanacaktır. Yunanlar, geçen hafta sonu Augsburg'daki ilk maçı 1:0 kazanmıştı ve perşembe günü de Hollanda ile 2:2 berabere kalarak kendi adlarına sonuç aldı; böylece Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta üç maçta yedi puanla lider durumda bulunuyorlar. Almanya ise dört puanla şu anda üçüncü sırada.