Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında üst üste beşinci sezon Manchester City ile karşılaşıyor.

İşte Real Madrid - Manchester City maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerler ve bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

VPN ile Real Madrid - Manchester City maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Real Madrid - Manchester City maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Estadio Bernabeu

Real Madrid - Manchester City maçı 11 Mart 2026 tarihinde saat 14:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bu sezon rekorunu 16. Avrupa şampiyonluğuna çıkarmak isteyen Madrid, Benfica'yı toplamda 3-1 yenerek zorlu bir yoldan geçerek 23. sezon üst üste son 16'ya kaldı. Ayrıca LaLiga şampiyonluk yarışında da lider Barcelona'nın dört puan gerisinde, arayı kapatmaya çalışıyorlar.

City, Cumartesi günü Newcastle'ı 3-1 yenerek FA Cup'ta 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü (9 galibiyet, 2 beraberlik), ancak Premier League lideri Arsenal'in 7 puan gerisinde.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş iç saha maçından dördünü kazandı ve sadece birini kaybetti, bu maçlarda 12 gol attı, ancak tek mağlubiyetini Aralık ayında Man City'ye karşı aldı.

İspanyol devi, İngiliz takımlarıyla oynadığı son dört UEFA maçını kaybetti, ancak son 25 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında (19 galibiyet, 3 beraberlik) tüm kulüplere karşı sadece üç mağlubiyet aldı.

Guardiola, teknik direktör olarak 190. Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor ve bu maçla eski Barcelona teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile eşitlenecek.

City, son sekiz UCL deplasman maçından sadece ikisini kazandı (1B 5M), ayrıca UEFA turnuvalarında İspanyol takımlarıyla oynadığı son 10 çift maçlı serinin yedisini kaybetti.

City'nin forveti Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 56 maçta 56 gol attı.

Madrid'in önemli ikilisi Kylian Mbappe ve Jude Bellingham, sakatlıkları nedeniyle Çarşamba günkü maçta forma giyemeyecek ve Rodrygo, Eder Militao, Dani Ceballos ve Alvaro Carreras'ın yanına katılacak.

Man City'de ise Josko Gvardiol, Mateo Kovacic ve Rico Lewis sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek tek üç isim.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Real Madrid - Manchester City maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın: