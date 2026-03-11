Goal.com
Şampiyonlar Ligi
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoM.City
Bugün Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Real Madrid ile Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında üst üste beşinci sezon Manchester City ile karşılaşıyor.

İşte Real Madrid - Manchester City maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerler ve bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanSony Sports Network
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Real Madrid - Manchester City maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Real Madrid - Manchester City maçının başlama saati

Estadio Bernabeu

Real Madrid - Manchester City maçı 11 Mart 2026 tarihinde saat 14:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Bu sezon rekorunu 16. Avrupa şampiyonluğuna çıkarmak isteyen Madrid, Benfica'yı toplamda 3-1 yenerek zorlu bir yoldan geçerek 23. sezon üst üste son 16'ya kaldı. Ayrıca LaLiga şampiyonluk yarışında da lider Barcelona'nın dört puan gerisinde, arayı kapatmaya çalışıyorlar. 

RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

City, Cumartesi günü Newcastle'ı 3-1 yenerek FA Cup'ta 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü (9 galibiyet, 2 beraberlik), ancak Premier League lideri Arsenal'in 7 puan gerisinde. 

Pep Guardiola Erling HaalandGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş iç saha maçından dördünü kazandı ve sadece birini kaybetti, bu maçlarda 12 gol attı, ancak tek mağlubiyetini Aralık ayında Man City'ye karşı aldı.

İspanyol devi, İngiliz takımlarıyla oynadığı son dört UEFA maçını kaybetti, ancak son 25 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında (19 galibiyet, 3 beraberlik) tüm kulüplere karşı sadece üç mağlubiyet aldı. 

real madrid manchester cityGetty Images

Guardiola, teknik direktör olarak 190. Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor ve bu maçla eski Barcelona teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile eşitlenecek.

City, son sekiz UCL deplasman maçından sadece ikisini kazandı (1B 5M), ayrıca UEFA turnuvalarında İspanyol takımlarıyla oynadığı son 10 çift maçlı serinin yedisini kaybetti.

City'nin forveti Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 56 maçta 56 gol attı. 

Erling HaalandGetty Images

Madrid'in önemli ikilisi Kylian Mbappe ve Jude Bellingham, sakatlıkları nedeniyle Çarşamba günkü maçta forma giyemeyecek ve Rodrygo, Eder Militao, Dani Ceballos ve Alvaro Carreras'ın yanına katılacak.

Man City'de ise Josko Gvardiol, Mateo Kovacic ve Rico Lewis sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek tek üç isim.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid vs M.City Muhtemel kadrolar

Real MadridHome team crest

4-4-2

Diziliş

4-3-3

Home team crestMCI
1
T. Courtois
23
F. Mendy
12
T. Alexander-Arnold
22
A. Ruediger
17
R. Asencio
15
A. Guler
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
14
A. Tchouameni
7
Vinicius Junior
16
G. Garcia
25
G. Donnarumma
3
R. Dias
15
M. Guehi
21
R. Ait Nouri
27
M. Nunes
20
B. Silva
33
N. O'Reilly
16
Rodri
11
J. Doku
9
E. Haaland
42
A. Semenyo

4-3-3

MCIAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Arbeloa

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Guardiola

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

RMA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

MCI
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaştırmalı Rekor

RMA

Son 5 maçları

MCI

3

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

10

Gol sayısı

8
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sıralama

Bugün Real Madrid - Manchester City maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0