Her iki takımın zıt formları göz önüne alındığında, Philips Stadion'daki maç, dominant ev sahibi takım ile dirençli deplasman takımı arasında ilginç bir mücadele vaat ediyor.

PSV Eindhoven ile AZ Alkmaar arasındaki maçı İngilizce olarak canlı izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile PSV Eindhoven - AZ Alkmaar maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

PSV Eindhoven - AZ Alkmaar maçının başlama saati

Eredivisie - Casino Philips Stadion

PSV Eindhoven - AZ Alkmaar maçı 7 Mart saat 14:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

65 puanla rahat bir şekilde ligin zirvesinde yer alan PSV Eindhoven, AZ Alkmaar'ı Philips Stadion'da ağırlayacak. Şu anda 39 puanda bulunan konuk takım, ligin en güçlü takımlarından birine meydan okuyabileceğini kanıtlamak için sabırsızlanıyor.

Ev sahibi taraftarlar son zamanlarda sevinecek çok şey gördü - PSV, stadyumunu bir kaleye çevirdi ve son altı maçının dördünü burada kazandı. Goller de bolca geldi, takım son üç iç saha maçında en az iki gol attı.

AZ ise tam tersine, deplasmanlarda çok daha zorlanıyor. Deplasman maçları zorlu geçiyor ve Alkmaar dışındaki son altı maçın üçte ikisinde mağlup oldular. Yine de, özellikle son 42 maçın 26'sında 2,5'ten fazla gol atıldığı düşünülürse, heyecan verici maçlar çıkarabilecek bir takım olmaya devam ediyorlar.

Tüm bunlar, heyecan verici bir karşılaşma vaat ediyor: Kendine güvenen, dominant bir ev sahibi takım ile deplasman maçlarındaki zorlukları aşmak ve bir mesaj vermek isteyen bir deplasman takımı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Sakatlık endişeleri, bu karşılaşma öncesinde her iki takımın üzerine gölge düşürüyor. PSV için, en skorer oyuncularından Guus Til'in yokluğu büyük bir darbe. Til, Şubat ortasında antrenmanda sakatlandı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ev sahibi takımda ayrıca kıkırdak hasarından kurtulan Alassane Plea ve diz problemi nedeniyle forma giyemeyecek olan Ruben van Bommel de yok. Orta saha oyuncusu Jerdy Schouten kas sakatlığı nedeniyle tedaviye devam ediyor ve bu da takımın seçeneklerini daha da sınırlıyor.

AZ Alkmaar da benzer zorluklarla karşı karşıya, kaptan Jordy Clasie ayak bileği ameliyatı geçirdiği için hala forma giyemiyor. Onunla birlikte Seiya Maikuma (diz), Denso Kasius (ayak bileği) ve Mexx Meerdink (kasık) de sakatlar listesinde yer alıyor ve bu da konuk takımın sahada birçok pozisyonda önemli oyuncularından yoksun kalmasına neden oluyor.

PSV Eindhoven, AZ Alkmaar'a karşı son altı maçında yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu seride beş galibiyet ve bir beraberlik yer alıyor.

Bugün PSV Eindhoven - AZ Alkmaar maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: