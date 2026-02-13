Bu sezonun Scudetto şampiyonluğu yarışı kızışıyor. Milan, Cuma akşamı zor günler geçiren Pisa'ya konuk olacak ve lider Inter'e puan tablosunda baskı uygulayabilecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Pisa - AC Milan maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Pisa vs AC Milan maç başlangıç saati

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

Pisa vs AC Milan maçı 13 Şubat 2026 tarihinde 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

AC Milan, cuma akşamı zor günler geçiren Pisa ile oynayacağı maçta lider ve şehir rakibi Inter ile arasındaki puan farkını kapatma fırsatı yakalayacak.

Milan, 19. sıradaki Pisa'yı yenerek Inter'e 5 puan yaklaşacak ve bir gün sonra Juventus ile karşılaşacak olan Nerazzurri'ye baskı uygulayacak.

Getty Images

Milan, bu sezon Serie A'da yenilmesi zor bir takım olduğunu kanıtladı ve Ağustos ayında Cremonese'ye karşı oynadığı maç dışında ligde sadece bir mağlubiyet aldı, ancak Massimiliano Allegri'nin öğrencileri Serie A'da sekiz beraberlik aldı, son altı maçın üçü de dahil. Rossoneri, 8 Mart'ta Inter ile karşılaşmadan önce bu beraberliklerin daha fazlasını galibiyete çevirerek arayı kapatmak isteyecektir.

Pisa ise, küme düşmeye mahkum gibi görünüyor, küme düşme hattının 6 puan gerisinde ve Kasım ayından bu yana galibiyet alamadı. Milan gibi, onlar da çok sayıda maçta berabere kaldı; Serie A'daki maçlarının tam yarısı (12) berabere sonuçlandı.

Getty Images

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Raul Albiol ve Isak Vural ev sahibi takımda sakat. Marius Marin ise cezalı.

Milan'da Santi Gimenez, ABD'li yıldız ve gol kralı Christian Pulisic ve Belçikalı kanat oyuncusu Alexis Saelemaekers sakat.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

PIS Son maç MIL 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler AC Milan 2 - 2 Pisa 2 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Sıralama

