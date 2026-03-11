Geçen yaz Club World Cup'ta Chelsea'nin PSG'ye karşı aldığı şok galibiyet Paris'te hâlâ hafızalarda yerini koruyor ve Luis Enrique'nin oyuncuları Parc des Princes'te durumu tersine çevirmek için çaresizce çabalarken, bu ekstra avantaj Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ilk dakikalarını şekillendirebilir.

Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Paris Saint-Germain - Chelsea maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Paris Saint-Germain - Chelsea maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Parc des Princes

Paris Saint-Germain - Chelsea maçı 11 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

PSG, Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturuyor olabilir, ancak Avrupa'daki performansı pek de ikna edici değil. Son beş Şampiyonlar Ligi maçında sadece bir galibiyet alabilen takım, ilk sekiz dışında kalarak play-off turuna katılmak zorunda kaldı. Monaco'yu deplasmanda 3-2, evinde 2-2 berabere kalarak zorla geçtiler, ancak çatlaklar barizdi. Aynı Monaco takımı, en son lig maçında Paris'te 3-1 galip geldi, bu da ideal bir hazırlık sayılmaz.

Yine de PSG, formda olduğunda çok etkileyici. Khvicha Kvaratskhelia, Napoli'den transfer olduktan sonra kanatta parladı, Désiré Doué Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerinden biri haline geldi ve Bradley Barcola karşı kanatta müthiş bir hız kattı.

Chelsea, yaz aylarında PSG'yi mağlup etmenin verdiği özgüvenle geliyor, ancak yoğun bir fikstürle uğraşıyor. Liam Rosenior görevi devraldığından beri, Blues bazı dikkat çekici galibiyetler elde etti - Aston Villa'yı 4-1, Hull'u 4-0 ve Wrexham'ı 4-2 yendi - ancak Arsenal'e 1-2 yenilmesi ve Burnley ile 1-1 berabere kalmasıyla ortaya çıkan tutarsızlık devam ediyor. Son dört maçında da gol yiyen takımın savunma hataları endişe verici.

Cole Palmer, Chelsea'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG'yi mağlup ettiği maçın yıldızıydı, ancak bu sezon form düşüklüğü ve sakatlık sorunları yaşadı. Pedro Neto ve Alejandro Garnacho, genişlik ve hız kattılar ve şu ana kadar 17 gol ve 5 asistle takımın en tehlikeli oyuncusu olan João Pedro ile iyi bir uyum sağladılar.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Chelsea kadrosu bu maça tam kadro çıkamayacak. Estevão Willian, hamstring sorunu nedeniyle Burnley maçında forma giyemedi ve durumu hala belirsizliğini koruyor. Dário Essugo ise uyluk problemi nedeniyle ameliyat olduktan sonra antrenmanlara yeni başladı ve kulüpteki kariyerine henüz başlayamadı. Jamie Gittens, Ocak ayında West Ham'ı yendikleri maçta hamstringinden sakatlandı ve uzun süre sahalardan uzak kalacak. Levi Colwill de sezon öncesi hazırlık maçında ön çapraz bağını yırttığı için forma giyemeyecek.

PSG'nin de orta sahada kendi sorunları var. João Neves, Şubat ayı sonunda geçirdiği ayak bileği sakatlığıyla mücadele ediyor ve Fabián Ruiz, yılın başlarında dizinden sakatlandıktan sonra forma giyemeyecek gibi görünüyor. Kanat oyuncusu Quentin Ndjantou ve genç oyuncu Senny Mayulu'nun da forma giyemeyecek olması, Enrique'nin önemli pozisyonlarda seçenek sıkıntısı çekmesine neden oluyor.

Chelsea, Avrupa'da PSG'ye karşı en iyi performansı sergileyemedi ve sekiz karşılaşmanın üçünü kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde sadece Bayern Münih ve Barcelona, Chelsea'yi daha fazla mağlup etti. Öte yandan PSG, İngiliz rakiplerini elemeyi alışkanlık haline getirdi ve geçen sezon Liverpool, Aston Villa ve Arsenal'i arka arkaya üç kez eledi.

Bugün Paris Saint-Germain ile Chelsea maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler: