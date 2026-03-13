Şampiyonluk Playoff yarışı kızışırken, Wrexham 38. haftada Swansea City'yi ağırlıyor.

Wrexham ile Swansea arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Wrexham vs Swansea maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Wrexham vs Swansea maç başlangıç saati

Championship - Championship SToK Cae Ras

Wrexham vs Swansea maçı 13 Mart 2026 tarihinde saat 16:00 EST'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Wrexham, playoff'lara katılma hakkı kazanan altıncı sırada yer alıyor, ancak Red Dragons için zor bir hafta oldu. Ligde Hull'a yenildikten sonra, 120 dakika süren heyecan verici bir FA Cup maçında Chelsea'ye 4-2 mağlup oldular.

Swansea, Stoke ve Portsmouth'a karşı arka arkaya galibiyetler elde etti ve bu Galler derbisinde galip gelirse Wrexham'a 2 puan yaklaşabilir.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Issa Kaboré'nin durumu belirsiz (hamstring), Ben Sheaf ve Liberato Cacace ise Mart ayı sonuna kadar Wrexham'da forma giyemeyecek. Orta saha oyuncusu George Dobson cezalı.

Swans, hamstring ve sırt sakatlıklarından kurtulan Adam Idah ve Zeidane Inoussa'dan yoksun olacak.

Swansea'nın Sloven forveti Žan Vipotnik, 17 golle şu anda Championship'in en golcü oyuncusu.

Takım haberleri ve kadrolar

Wrexham vs Swansea City Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Parkinson Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör V. Matos

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Wrexham vs Swansea maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın: