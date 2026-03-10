Sezonun belirleyici aşamasına girerken, Wrexham ve Hull City'nin Championship mücadelesinde karşı karşıya geldiği Racecourse Ground'da play-off umutları söz konusu.

Wrexham ile Hull arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Wrexham vs Hull maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Wrexham vs Hull maçının başlama saati

Championship - Championship SToK Cae Ras

Wrexham vs Hull City maçı 10 Mart saat 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Wrexham, Chelsea ile oynadığı 120 dakikalık yorucu FA Cup maçının ardından hızlı bir dönüşe hazırlanıyor. Red Dragons, Cumartesi günü Racecourse Ground'da oynanan beşinci tur maçında iki kez öne geçti, ancak her seferinde rakibine yakalandı. George Dobson'ın Alejandro Garnacho'ya yaptığı dikkatsiz faul nedeniyle sarı kartının kırmızıya çevrilmesi, uzatma dakikalarında ünlü bir galibiyet elde etme umutlarını söndürdü.

Wrexham 10 kişi kalırken, Garnacho ve João Pedro uzatmalarda gol atarak Chelsea'ye 4-2'lik galibiyeti getirdi ve Galler ekibinin 1997'den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselme hayallerini sona erdirdi.

Yenilgi acı olsa da, Phil Parkinson'ın oyuncuları artık tüm enerjilerini lige verebilirler. 35 maçta 57 puan toplayarak playoff potasında yer alan Wrexham, üst üste dördüncü kez yükselmeyi hedefliyor. Takım, son olarak The Valley'de Charlton Athletic'i 1-0 yenerek, üç üst üste Championship galibiyetiyle ivme kazandı.

Hull, üç puan farkla kuzey Galler'e geliyor, ancak arka arkaya aldığı yenilgilerle sallantıda. Portman Road'da Ipswich'e yenildiler, ardından ilk yarıyı berabere bitirmelerine rağmen evlerinde Millwall'a 3-1 mağlup oldular. Bu yenilgi, onları otomatik yükselme pozisyonlarından dokuz puan uzaklaştırdı.

Tigers, özellikle Aralık ayında Wrexham'ı 2-0 mağlup ettikleri için geri dönmeye istekli olacaklar. Sergej Jakirović'in takımı, son dokuz Championship deplasman maçından yedisini kazanarak, son dört maçında üç kez kalesini gole kapatan, deplasmanda çok güçlü bir performans sergiledi.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Sakatlıklar Wrexham'ın kadrosunu etkilemeye devam ediyor. Ben Sheaf, Matty James ve Liberato Cacace hala forma giyemeyecekken, Dobson Chelsea maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Hamstring sorunu nedeniyle kupa maçını kaçıran Issa Kaboré'nin durumu da belirsiz ve son anda bir fitness testine tabi tutulacak.

Öte yandan, Hull'un da kendi sorunları var. Akin Famewo, Ryan Giles, Darko Gyabi, Yu Hirakawa, Matty Jacob ve Mo Belloumi'nin hepsi kadro dışı kaldı, bu da Sergej Jakirović'in seçeneklerini sınırladı. Orta saha oyuncusu Matt Crooks, bu sezon on sarı kart görerek ikinci maçını cezalı olarak geçirecek olmasıyla da baş ağrısını artırıyor.

Wrexham'ın Racecourse Ground'da Hull'a karşı geçmişi pek parlak değil; 1996 yılının Nisan ayından bu yana lig maçlarında Tigers'ı burada yenemediler. Yine de, bu sezonun başlarında Hull'u EFL Cup'tan elediler ve 3-3'lük dramatik bir beraberliğin ardından penaltılarda galip geldiler.

Takım haberleri ve kadrolar

Wrexham vs Hull City Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Parkinson Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör S. Jakirovic

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Wrexham vs Hull maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: