Son ziyaretlerinden altı ay sonra, Barcelona, Newcastle'ın İspanyol devlerini Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ağırlamaya hazırlandığı sırada St James' Park'a geri dönüyor.

Newcastle United ile Barcelona arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Newcastle United - Barcelona maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Newcastle United - Barcelona maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi St James' Park

Newcastle United - Barcelona maçı 10 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Newcastle United için sonuçlar iki yönlü oldu, ancak Eddie Howe'un takımı nihayet Avrupa'nın en büyük sahnesinde yeni bir sayfa açtı. Ligde orta sıralarda bitirmek pek dikkat çekmemiş olabilir, ancak bu, takımın ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalmasını sağlamaya yetti ve Salı gecesi, takımın son 16 turundaki ilk maçı olacak.

Qarabag ile olan eşleşmeleri neredeyse başlamadan bitti, ilk maçta 6-1'lik acımasız bir galibiyetle tonu belirlediler. İkinci maç daha çekişmeli geçti, ancak Newcastle çoktan işini bitirmişti. Ancak evlerinde kaos yaşandı: Everton'a 3-2 yenildiler, Manchester United'ı on kişi ile 2-1 yendiler ve Manchester City'ye karşı FA Cup'tan elendiler. Howe'un St James' Park'taki geleceği hala tartışılıyor, ancak kesin olan bir şey var: Takımı son on iki maçında her zaman eğlenceli bir oyun sergiledi, gol attı ve gol yedi.

Şimdi asıl sınav geliyor: Şampiyonlar Ligi'ne yeni katılanlar, tecrübeli rakiplerle karşı karşıya. Barcelona, geçen sezon Inter Milan'a karşı yarı finalde yaşadığı hayal kırıklığının ötesine geçmeyi hedefleyerek, köklü geçmişiyle geliyor. Grup aşaması inişli çıkışlı geçti ve sekiz maçta 36 gol atarak diğer tüm takımlardan daha fazla gol kaydetti. Stamford Bridge'de savunma zayıflıkları ortaya çıktı, ancak Hansi Flick o zamandan beri savunmayı sıkılaştırdı. Cumartesi günü Athletic Bilbao'yu 1-0 yendikleri maçta, genç yıldız Lamine Yamal'ın golüyle 2026'da sekizinci kez kalesini gole kapattılar. Sadece Inter Milan daha fazlasını başardı.

Katalancılar, Copa del Rey macerası hayal kırıklığıyla sona ermiş olsa da, dört maçlık galibiyet serisi yakaladı. Tarih onların lehine, ancak Newcastle'ın öngörülemezliği bu karşılaşmayı turun en ilgi çekici maçlarından biri haline getiriyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Newcastle için sakatlık listesi endişe verici. Emil Krafth (diz), Lewis Miley (uyluk), Fabian Schär (ayak bileği) ve her zaman önemli olan Bruno Guimarães (uyluk) Barcelona ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Konuk takımda ise yine birkaç önemli isim forma giyemeyecek. Alejandro Balde (hamstring), Gavi (diz), Frenkie de Jong (hamstring), Jules Kounde (hamstring) ve Andreas Christensen (ACL) kadroda yer almayacak ve hiçbirinin ikinci maçta forma giymesi beklenmiyor.

Barcelona, bu aşamada İngiliz rakiplerini elemeyi alışkanlık haline getirmiş durumda ve son beş Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçının hepsini kazanmış. Eylül ayında St James' Park'a geldiklerinde, Flick'in takımı Manchester United'dan kiralık olarak gelen Marcus Rashford'un iki golüyle 2-1 galip gelmişti.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya kayıt

Sıralama

Bugün Newcastle United - Barcelona maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: