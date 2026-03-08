Feyenoord, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmak için Rat Verlegh Stadion'a doğru yola çıkarken, ev sahibi takım ise küme düşme hattından uzak kalmak için mücadele ediyor.

NAC Breda - Feyenoord maçını İngilizce canlı izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile NAC Breda - Feyenoord maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

NAC Breda - Feyenoord maçının başlama saati

Eredivisie - Casino Rat Verlegh Stadion

NAC Breda vs Feyenoord maçı 8 Mart saat 10:45 EST ve 15:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Feyenoord'un PSV'ye meydan okumak için yaptığı erken hamle, liderlerin artık ulaşılamaz bir mesafeye gelmesiyle birlikte sönümlenmiştir. Bu durum, Robin van Persie ve takımının ikinci sırayı garantilemeye odaklanmasına neden olmuştur. Gol atmak zorlaşsa da, Utrecht, Go Ahead Eagles ve Telstar'ı yenerek moral kazandılar, ancak Twente 2-0'lık galibiyetle bu seriyi sonlandırdı. Ocak sonundan bu yana Feyenoord, altı maçta sadece beş gol attı ve son beş deplasman maçında sadece bir galibiyet aldı, ancak 12 maçta topladığı 20 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Getty Images

NAC Breda ise ligde kalmak için mücadele ediyor. Son dört maçında aldığı altı puan, Telstar'a karşı ağır bir yenilgiye rağmen takımın playoff pozisyonunu korumasına yetti. Heracles ve Volendam'a karşı alınan dar galibiyetler hayati önem taşıdı ve takımın iç saha performansı da umut verici: 13 maçta 15 puan ve sadece 18 gol yemesi, Rat Verlegh Stadion'da zorlu bir rakip olabileceğini gösteriyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

NAC Breda, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olan Leo Greiml ve Moussa Soumano'nun yokluğunu telafi etmek zorunda kalacak.

Feyenoord'un durumu daha da zor, çünkü Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste, Malcolm Jeng, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Givairo Read, Oussama Targhalline, Shiloh Zand, Gaoussou Diarra ve Shaqueel van Persie gibi birçok oyuncu sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Bu, konuk takım için ağır bir darbe ve saha genelinde seçenekleri kısıtlıyor.

Getty Images

NAC Breda, Feyenoord ile oynadığı son üç iç saha maçında sadece bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. Bu, genel bağlamda bu kez favoriler olsalar da, Feyenoord'un Breda'da her zaman kolay bir deplasman maçı oynamadığını gösteriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün NAC Breda - Feyenoord maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: