CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turu ilk maçında, Monterrey ile Kuzey Amerika şampiyonu Cruz Azul arasında tamamen Meksika takımlarının karşılaştığı bir maç oynanacak.

Monterrey ile Cruz Azul arasındaki maçı İngilizce olarak canlı izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Monterrey vs Cruz Azul maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Monterrey vs Cruz Azul maç başlangıç saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio BBVA

Monterrey vs Cruz Azul maçı 11 Mart saat 20:00 EST ve 01:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nın 16 turu, Monterrey ve Cruz Azul'u kıtasal sahneye geri getiriyor. Estadio BBVA, tarih ve gururla dolu bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Meksika'nın en ikonik iki kulübü, sadece taktikler için değil, kimlik, tutku ve kıtasal rekabetin ağırlığı için de karşı karşıya geliyor.

Cruz Azul, son beş maçında 13 gol atarak hücumda tam gaz ilerliyor, Monterrey ise Querétaro'yu 4-0 mağlup ederek kendi hücum gücünü gösterdi. Monterrey için istikrarlı bir performans sergilemek zor olsa da, özellikle Cruz Azul gibi hücumda oynayan ve kontratak için boşluklar bırakan bir takıma karşı evinde tehlikeli olmaya devam ediyor. Her iki takım da son beş maçında 100'e yakın şut attığı için, bu maçta bol bol gol ve heyecan yaşanacağına dair bir his var.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Hem Monterrey hem de Cruz Azul önemli eksikliklerle uğraşıyor. Ev sahibi takım, kas problemi nedeniyle sahalardan uzak kalan Fidel Ambríz'den yoksun olacak, Anthony Martial ise omuz çıkığı nedeniyle iyileşme sürecinde ve nisan ortasına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.

Cruz Azul'un durumu da çok parlak değil - kaleci Kevin Mier bacak sakatlığı nedeniyle tedavi görüyor ancak bu ayın sonunda sahalara dönebilecek, Jesús Orozco ise ayak bileğini kırdığı için daha uzun süre sahalardan uzak kalacak ve nisan başında sahalara dönmesi bekleniyor.

Bu iki takımın geçmişine bakıldığında, yıllar boyunca rekabet eşit bir şekilde devam etti. 66 karşılaşmanın 21'ini Monterrey, 28'ini Cruz Azul kazandı ve 17 maç berabere sonuçlandı. Bu rakamlar, bu maçların her zaman ne kadar çekişmeli olduğunu gösteriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Monterrey vs Cruz Azul maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: