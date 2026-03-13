Mamelodi Sundowns, CAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Loftus Versfeld'de Stade Malien'i ağırlayacak ve burada galip gelmek, Mali'deki rövanş maçı öncesinde kendilerini iyi bir konuma getirmek açısından çok önemli olacak.

Mamelodi Sundowns FC ile Stade Malien arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Mamelodi Sundowns FC - Stade Malien maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Mamelodi Sundowns FC - Stade Malien maçının başlama saati

Mamelodi Sundowns vs Stade Malien maçı 13 Mart saat 13:00 EST ve 18:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Mamelodi Sundowns, geçen yıl FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dünya sahnesinde manşetlere çıktı, yeteneklerini sergiledi ve en iyilerle boy ölçüşebileceğini kanıtladı. Ancak kıtasal futbol bambaşka bir dünyadır ve buradaki hakimiyetlerini gerçekten sağlamlaştırmak isteyeceklerdir. Son sekiz sezonda Masandawana sürekli olarak heyecanın merkezinde yer aldı; dört kez çeyrek finale, üç kez de yarı finale yükseldi, bu yüzden bu aşama onlara tanıdık geliyor.

Rakipleri Stade Malien, Pretoria'ya, kendi liginde Binga'ya 4-0 yenilgisinin ağırlığını taşıyarak geliyor. Bu sonuç, onları ligin ortasında bırakıyor ve momentum kazanmalarını zorlaştırıyor. Formdaki bu kontrast, maçın gidişatını belirliyor: Loftus Versfeld'in desteği ve ilk maçı kendi sahasında oynayan Sundowns'ın, erken kontrolü ele geçirmesi, tempoyu belirlemesi ve Mali'deki zorlu rövanş maçı öncesinde bir avantaj sağlaması bekleniyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Sundowns için kadro, birkaç sorunlu isim içeriyor. Keanu Cupido kas sakatlığıyla uğraşırken, Mothobi Mvala, Zuko Mdunyelwa, Bathusi Aubaas ve Thapelo Morena gibi diğer önemli isimler de sakatlıklarla boğuşuyor ve bu durum onların oynayabilmelerini etkileyebilir. Bu tür bir durum, özellikle yüksek riskli çeyrek final maçlarında teknik ekibi risk ve ödül arasında bir denge kurmaya zorluyor.

Karşı tarafta ise Stade Malien çok daha az endişeyle maça çıkıyor. Takımın tüm oyuncularının forma giymesi bekleniyor, bu da sakatlık endişesi olmadan ilk maça tüm güçleriyle çıkabilecekleri anlamına geliyor.

Form açısından, kontrast daha keskin olamazdı. Sundowns, tüm turnuvalarda yedi galibiyetlik bir seri yakalayarak ivme kazanmış durumda. Bu seri, takımın istikrarını, özgüvenini ve sonuçları zorlayarak elde etme yeteneğini gösteriyor. Stade Malien ise, ligde üç maçtır galibiyet alamadan bu maça çıkıyor. Bu seri, takımın zorluklarını ortaya koyuyor ve bu kadar formda olan bir rakibin yoğunluğuyla başa çıkıp çıkamayacağı konusunda soru işaretleri bırakıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Mamelodi Sundowns FC ile Stade Malien maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: