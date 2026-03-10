Galatasaray ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Galatasaray-Liverpool maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Galatasaray - Liverpool maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Galatasaray - Liverpool maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Rams Global Stadyumu

Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart 2026 tarihinde saat 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Galatasaray, Juventus ile oynadığı heyecan dolu playoff turunu geçerek, ikinci maçta 3-2 yenilmesine rağmen uzatmaların ardından toplamda 7-5 galip geldi. Takım, Türkiye Süper Ligi'nde 4 puan farkla liderlik koltuğunda otururken, iç sahada da iyi bir formda.

Liverpool, Wolverhampton Wanderers ile iki kez karşılaştıktan sonra RAMS Park'a geliyor. 3 Mart'ta Premier Lig'de 2-1 yenilen Liverpool, Cuma günü FA Cup'ta 3-1 galip geldi.

Getty Images

Ev sahibi takım, eski Arsenal oyuncusu Lucas Torreira ve eski Southampton ve Wolves yıldızı Mario Lemina'dan oluşan güçlü bir orta saha ikilisi sahaya sürecek gibi görünüyor.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 13 Avrupa maçının sekizinde en az üç gol attı, ancak stadyumda oynadığı son sekiz maçta sadece bir kez kalesini gole kapattı.

Alexander Isak ve Conor Bradley, Liverpool'un en önemli iki sakat oyuncusu. Florian Wirtz'in dönüşüyle birlikte Alman oyuncu, Dominik Szoboszlai'yi 10 numara olarak oynatmak için geniş bir rolde görevlendirilebilir.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Galatasaray - Liverpool maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: