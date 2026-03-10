Goal.com
Canlı
Şampiyonlar Ligi
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoLiverpool
Bugün oynanacak Galatasaray - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Galatasaray ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Galatasaray ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. 

Galatasaray-Liverpool maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Galatasaray - Liverpool maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Galatasaray - Liverpool maçının başlama saati

crest
Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Rams Global Stadyumu

Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart 2026 tarihinde saat 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Galatasaray, Juventus ile oynadığı heyecan dolu playoff turunu geçerek, ikinci maçta 3-2 yenilmesine rağmen uzatmaların ardından toplamda 7-5 galip geldi. Takım, Türkiye Süper Ligi'nde 4 puan farkla liderlik koltuğunda otururken, iç sahada da iyi bir formda. 

Liverpool, Wolverhampton Wanderers ile iki kez karşılaştıktan sonra RAMS Park'a geliyor. 3 Mart'ta Premier Lig'de 2-1 yenilen Liverpool, Cuma günü FA Cup'ta 3-1 galip geldi.

Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images

Ev sahibi takım, eski Arsenal oyuncusu Lucas Torreira ve eski Southampton ve Wolves yıldızı Mario Lemina'dan oluşan güçlü bir orta saha ikilisi sahaya sürecek gibi görünüyor.

FBL-EUR-C1-GALATASARAY-JUVENTUSGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 13 Avrupa maçının sekizinde en az üç gol attı, ancak stadyumda oynadığı son sekiz maçta sadece bir kez kalesini gole kapattı.

Alexander Isak ve Conor Bradley, Liverpool'un en önemli iki sakat oyuncusu. Florian Wirtz'in dönüşüyle birlikte Alman oyuncu, Dominik Szoboszlai'yi 10 numara olarak oynatmak için geniş bir rolde görevlendirilebilir. 

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Galatasaray vs Liverpool Muhtemel kadrolar

GalatasarayHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
Ugurcan Çakır
7
R. Sallai
6
D. Sanchez
4
I. Jakobs
42
A. Bardakci
34
L. Torreira
99
M. Lemina
77
N. Lang
53
B. Yilmaz
8
Gabriel Sara
45
V. Osimhen
25
G. Mamardashvili
5
I. Konate
4
V. van Dijk
30
J. Frimpong
6
M. Kerkez
38
R. Gravenberch
18
C. Gakpo
8
D. Szoboszlai
11
M. Salah
10
A. Mac Allister
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • O. Buruk

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Slot

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

GAL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

LIV
-Form

Gol atıldı (Verildi)
13/5
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaştırmalı Rekor

GAL

Son 5 maçları

LIV

3

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

10

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Galatasaray - Liverpool maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

0