2026 CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nın son 16 turu, Cincinnati'nin TQL Stadyumu'nda Meksika'nın dev takımı Tigres'i ağırlamasıyla devam ediyor.

FC Cincinnati ile Tigres arasındaki maçı İngilizce olarak canlı izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile FC Cincinnati vs Tigres maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

FC Cincinnati vs Tigres maç başlangıç saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup TQL Stadium

FC Cincinnati vs Tigres maçı 12 Mart 2026 saat 20:00 EST'de başlayacak.

Maç önizlemesi

CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turu ilk maçında, zor günler geçiren Cincinnati, Liga MX'te büyük bir galibiyetle özgüvenini yüksek tutan Tigres ile karşı karşıya gelecek.

Cincinnati, MLS'de kötü bir formda ve arka arkaya maçlar kaybediyor, en son Toronto'ya karşı. Brezilyalı hücum orta saha oyuncusu Evander, bu maçta sakatlığından döndü, bu da arka arkaya MLS maçlarında gol atamayan Orange & Blue için tam zamanında bir destek oldu.

Tigres, Cumartesi günü Clásico Regiomontano'da şehir içi rakibi Monterrey'i 1-0 mağlup ettikten sonra Ohio'ya morali yüksek bir şekilde geldi. 40 yaşındaki efsanevi Fransız forvet André-Pierre Gignac, oyuna sonradan girerek uzatma dakikalarında tek golü attı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Cincinnati'den Kristian Fletcher, uzun süreli çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Takım haberleri ve kadrolar

FC Cincinnati vs Tigres Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Noonan Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör G. Pizarro

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaştırmalı Rekor

CIN Son 2 maçları TIG 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 1 Galibiyet Tigres 3 - 1 FC Cincinnati

FC Cincinnati 1 - 1 Tigres 2 Gol sayısı 4 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 2/2

Sıralama

Bugün FC Cincinnati ile Tigres maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın: