Konferans Ligi
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoAEK Larnaca
Bugün oynanacak Crystal Palace - AEK Larnaca Konferans Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Crystal Palace ile AEK Larnaca arasındaki Konferans Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Crystal Palace, Perşembe günü Conference League son 16 turu ilk maçında AEK Larnaca'yı ağırlayacak ve beş ay önce Selhurst Park'ta oynadıkları ilk Avrupa maçında Kıbrıs ekibine 1-0 yenildikleri için rövanşı almak isteyecek.

Crystal Palace ile AEK Larnaca arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Crystal Palace - AEK Larnaca maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Crystal Palace - AEK Larnaca maçının başlama saati

crest
Konferans Ligi - Conference League Final Stage
Selhurst Park

Crystal Palace vs AEK Larnaca maçı 12 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Crystal Palace, lig aşamasında pek parlak bir performans sergilememiş ve karışık sonuçların ardından orta sıralarda bitirmiş olsa da, yine de bu sezonun Konferans Ligi'nin en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. 16 turuna, Zrinjski Mostar ile oynadıkları gergin ilk maçın ardından, Maxence Lacroix ve Evann Guessand'ın golleriyle Selhurst Park'ta kazandıkları ikinci maçla ulaştılar. O zamandan beri, iç sahadaki performansları dengesizdi - Manchester United'a deplasmanda aldıkları yenilgi, Tottenham'ı yenerek küme düşme endişelerini gideren ve Güney Londra'nın moralini yükselten coşkulu bir galibiyetle çabucak telafi edildi. Sezon sonunda ayrılacak olan baş antrenör Oliver Glasner, iyi bir izlenim bırakarak ayrılmak isteyecektir. 

Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Palace'ın Avrupa'daki iç saha performansı umut verici olsa da, tek yenilgisini Perşembe günü konuk olacak AEK Larnaca'ya karşı aldı. Kıbrıs ekibi, bu yılki turnuvada yenilgisiz ve en sıkı savunmaya sahip takım olarak geliyor ve dört sezonda iki kez son 16'ya kalarak bu aşamaya yabancı değil. Son 12 iç saha maçında 7 galibiyet alan ve son 3-0'lık galibiyetle Kıbrıs Birinci Ligi'nde üçüncü sıradaki yerini koruyan Larnaca, iyi hazırlanmış, kendine güvenen ve Palace'ın hedeflerini sınamaya hazır görünüyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Palace, Perşembe günkü maça birkaç önemli oyuncusu eksik çıkacak. Daniel Muñoz, Premier League'de Spurs'u yendikleri maçta omzundan sakatlandı ve forma giyemeyecek. Jean-Philippe Mateta ve Cheick Doucouré de dizlerinden sakatlıklarla boğuşuyor. Eddie Nketiah ise uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 

Larnaka tarafında ise Yahav Gurfinkel, Youssef Amyn, Giorgos Naoum ve Jimmy Suarez çeşitli sakatlıklar nedeniyle tedavi odasında bulunuyor ve bu durum Kıbrıs ekibini bazı pozisyonlarda zor durumda bırakıyor. 

Crystal Palace FC v AEK Larnaca FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD2Getty Images

Buna rağmen, Larnaka'nın Avrupa'daki savunma performansı dikkat çekici. Konferans Ligi'nde oynadıkları altı maçta sadece bir gol yediler ve bu dirençli performansları onları son 16'ya taşıdı.

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace vs AEK Larnaca Muhtemel kadrolar

Crystal PalaceHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

5-2-3

Home team crestAEK
1
D. Henderson
34
C. Riad
26
C. Richards
5
M. Lacroix
17
N. Clyne
20
A. Wharton
7
I. Sarr
3
T. Mitchell
18
D. Kamada
29
E. Guessand
22
J. Larsen
1
Z. Alomerovic
14
A. Garcia
27
V. Roberge
15
H. Milicevic
4
E. Saborit
22
G. Ekpolo
7
G. Ledes
9
D. Ivanovic
21
J. Miramon
17
P. Pons
11
5-2-3

AEKAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • O. Glasner

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • I. Idiakez

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

CRY
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/4
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

AEK
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Rekoru

CRY

Son maç

AEK

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

0

Gol sayısı

1
2,5 gol üzeri maçlar
0/1
Her iki takım da gol attı
0/1

Sıralama

Bugün Crystal Palace - AEK Larnaca maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

