Crystal Palace, Perşembe günü Conference League son 16 turu ilk maçında AEK Larnaca'yı ağırlayacak ve beş ay önce Selhurst Park'ta oynadıkları ilk Avrupa maçında Kıbrıs ekibine 1-0 yenildikleri için rövanşı almak isteyecek.

Crystal Palace ile AEK Larnaca arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Crystal Palace - AEK Larnaca maçını izleme

Crystal Palace - AEK Larnaca maçının başlama saati

Konferans Ligi - Conference League Final Stage Selhurst Park

Crystal Palace vs AEK Larnaca maçı 12 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Crystal Palace, lig aşamasında pek parlak bir performans sergilememiş ve karışık sonuçların ardından orta sıralarda bitirmiş olsa da, yine de bu sezonun Konferans Ligi'nin en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. 16 turuna, Zrinjski Mostar ile oynadıkları gergin ilk maçın ardından, Maxence Lacroix ve Evann Guessand'ın golleriyle Selhurst Park'ta kazandıkları ikinci maçla ulaştılar. O zamandan beri, iç sahadaki performansları dengesizdi - Manchester United'a deplasmanda aldıkları yenilgi, Tottenham'ı yenerek küme düşme endişelerini gideren ve Güney Londra'nın moralini yükselten coşkulu bir galibiyetle çabucak telafi edildi. Sezon sonunda ayrılacak olan baş antrenör Oliver Glasner, iyi bir izlenim bırakarak ayrılmak isteyecektir.

Palace'ın Avrupa'daki iç saha performansı umut verici olsa da, tek yenilgisini Perşembe günü konuk olacak AEK Larnaca'ya karşı aldı. Kıbrıs ekibi, bu yılki turnuvada yenilgisiz ve en sıkı savunmaya sahip takım olarak geliyor ve dört sezonda iki kez son 16'ya kalarak bu aşamaya yabancı değil. Son 12 iç saha maçında 7 galibiyet alan ve son 3-0'lık galibiyetle Kıbrıs Birinci Ligi'nde üçüncü sıradaki yerini koruyan Larnaca, iyi hazırlanmış, kendine güvenen ve Palace'ın hedeflerini sınamaya hazır görünüyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Palace, Perşembe günkü maça birkaç önemli oyuncusu eksik çıkacak. Daniel Muñoz, Premier League'de Spurs'u yendikleri maçta omzundan sakatlandı ve forma giyemeyecek. Jean-Philippe Mateta ve Cheick Doucouré de dizlerinden sakatlıklarla boğuşuyor. Eddie Nketiah ise uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Larnaka tarafında ise Yahav Gurfinkel, Youssef Amyn, Giorgos Naoum ve Jimmy Suarez çeşitli sakatlıklar nedeniyle tedavi odasında bulunuyor ve bu durum Kıbrıs ekibini bazı pozisyonlarda zor durumda bırakıyor.

Buna rağmen, Larnaka'nın Avrupa'daki savunma performansı dikkat çekici. Konferans Ligi'nde oynadıkları altı maçta sadece bir gol yediler ve bu dirençli performansları onları son 16'ya taşıdı.

Takım haberleri ve kadrolar

