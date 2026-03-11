Coventry City, üst üste altıncı galibiyetini peşinde ve bir sonraki sınavı, formunu bulmakta zorlanan Preston North End takımını ağırlayacağı Coventry Building Society Arena'da olacak.

Coventry ile Preston arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Coventry vs Preston maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Coventry vs Preston maç başlangıç saati

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

Coventry vs Preston maçı 11 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Coventry, yıllardır en iyi performansını sergiliyor ve beş üst üste Şampiyona galibiyeti elde ederek, Kasım 2025'teki parlak döneminden bu yana en iyi serisini yakaladı. Premier Lig futbolu, yirmi yılı aşkın bir süredir hikayelerinde yer almayan Sky Blues, birdenbire büyük sahneye geri dönmek için ciddi bir rakip gibi görünüyor.

Cumartesi günü Bristol City'ye yapılan deplasman, bir başka etkileyici performans oldu. Tatsuhiro Sakamoto ve gol kralı Haji Wright'ın ilk yarıda attığı gollerle 2-0'lık rahat bir galibiyet elde eden Frank Lampard'ın takımı, otomatik yükselmeye bir adım daha yaklaştı. Ligdeki son mağlubiyetlerinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti ve Coventry gururla ligin zirvesinde yer alıyor.

Evlerinde özellikle acımasız olan takım, CBS Arena'da son beş maçından dördünü kazandı, bunlara Şubat ortasında ikinci sıradaki Middlesbrough'u 3-1 mağlup ettikleri önemli galibiyet de dahil.

Preston North End ise sezon başındaki umutlarını büyük ölçüde yitirdi. Bir zamanlar playoff adayı gibi görünen takım, son 10 maçında sadece bir galibiyet alabildi ve Premier League'e yükselme umutları neredeyse tamamen yok oldu. Cuma gecesi Deepdale'de küme düşme tehlikesi yaşayan Oxford'a yenilmeleri, Milutin Osmajic'in golüne rağmen, takımın zorluklarını özetledi.

Son beş maçında sadece iki puan toplayan Paul Heckingbottom'un takımı 13. sıraya geriledi. Preston, playoff hayallerini sürdürmek istiyorsa, bu hafta deplasman galibiyetine hasretini sona erdirmeli. Lilywhites, Ocak ayı başından bu yana deplasman galibiyeti alamadı ve son dört deplasman maçında iki beraberlik ve iki mağlubiyetle yetindi.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Coventry, Çarşamba günü Joel Latibeaudiere'den yoksun olacak. Defans oyuncusu, Bristol'u yendikleri maçın ilk yarısının bitiminden hemen önce kırmızı kart görmüştü. Onun yokluğu, kaleci Oliver Dovin (diz) ve bek Miguel Brau (kas) da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecekleri için defansın sorunlarını daha da artırıyor.

Preston'ın da kendi sakatlık sorunları var. Birinci kaleci Daniel Iversen şu anda kasık problemi nedeniyle forma giyemiyor, Oxford'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgide devre arasında oyundan alınan Callum Lang'ın da CBS Arena'da ilk 11'de yer alması pek olası görünmüyor.

Konuk takım için bir umut ışığı varsa, o da Coventry deplasmanındaki geçmiş performanslarıdır. Lilywhites, Sky Blues ile oynadıkları son yedi deplasman maçında sadece bir kez yenildi ve Ocak 2013'ten bu yana dört galibiyet ve iki beraberlik aldı.

Takım haberleri ve kadrolar

Coventry City vs Preston North End Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör F. Lampard Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Heckingbottom

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Coventry vs Preston maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: