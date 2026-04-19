Gözler İsviçre'ye çevriliyor; Stade de la Tuiliere, Club Brugge ve Real Madrid'in Avrupa futbolunun en parlak genç yeteneklerinin tarihe adlarını yazdırmak için karşı karşıya geleceği UEFA Gençlik Ligi Finali'ne ev sahipliği yapıyor.

Club Brugge U19 - Real Madrid U19 maçının başlama saati

Club Brugge U19 - Real Madrid U19 maçı 20 Nisan'da 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bu final, akademi futbolunun zirvesini temsil ediyor ve Lozan’a ulaşmak için zorlu bir yol kat eden iki takımı karşı karşıya getiriyor. Real Madrid’in Juvenil A takımı, yarı finalde Paris Saint-Germain’i dramatik bir penaltı atışları mücadelesinin ardından mağlup ederek bu maça moralli bir şekilde geliyor. Álvaro López’in takımı, eleme turları boyunca olağanüstü bir direnç sergiledi; Chelsea ve Sporting CP gibi güçlü rakipleri alt ederek şimdi hem ulusal hem de kıtasal zaferin eşiğine geldi.

Karşılarında ise, bir dizi etkileyici performansla beklentileri aşan, son derece disiplinli bir Club Brugge takımı bulunuyor. Belçika ekibi, kompakt yapısı ve hızlı geçişleriyle rakiplerine taktiksel bir kabus yaşatarak turnuvanın bazı favorilerini eledi. Kupa için mücadele edecek olan her iki takımın da, yüksek riskli ve yoğun bir taktiksel satranç maçı olacağına benzeyen bu karşılaşmada sahada her şeylerini ortaya koyması bekleniyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

İstatistiksel olarak bu maç, iki farklı stilin karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor; Real Madrid, maçın son dakikalarındaki kahramanlıklarına ve baskı en yüksek seviyedeyken sürekli gol bulan güçlü, akıcı bir hücuma güveniyor. PSG karşısında attıkları beraberlik golü, aksiliklerden kurtulma yeteneklerini açıkça ortaya koydu ve yaşlarına yakışmayan bir olgunluk sergiledi. Club Brugge ise başarısını savunma sağlamlığı üzerine inşa etti; eleme turları boyunca çok az gol yedi ve sürekli baskı altında bile düzenini korudu.

Kadro açısından Real Madrid, yarı finaldeki olağanüstü performansının ardından Javi Navarro’nun kalede kahramanlıklarına devam etmesini bekliyor; ancak PSG’ye karşı oynanan 120 dakikalık maçın fiziksel yorgunluğu nedeniyle takımın kondisyon durumu hâlâ en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Club Brugge ise aynı yorucu penaltı atışları sürecinden kaçınmış olması sayesinde, nispeten sağlıklı bir kadroyla ve daha dinç bir takımın avantajıyla finale çıkıyor. Her iki teknik direktörün de mümkün olan en güçlü kadrolarını sahaya sürmesi bekleniyor. Defans hatalarının anında cezalandırılacağı bir maçta, kilit rol oynayan yaratıcı oyuncuların sahada olup olmaması, sonucu belirleyen faktör olacak gibi görünüyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

CBR Son 2 maçları RLM 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 1 Galibiyet Club Brugge U19 2 - 2 Real Madrid U19

Real Madrid U19 3 - 0 Club Brugge U19 2 Gol sayısı 5 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Puan Durumu

