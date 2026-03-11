Goal.com
Şampiyonlar Ligi
team-logoBodoe/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoSporting CP
Bugün oynanacak Bodoe/Glimt - Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Bodoe/Glimt ile Sporting CP arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

UCL'nin sürpriz takımı Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lizbon'un devi Sporting ile oynayacağı maç öncesinde hiçbir korku duymuyor. 

Bodo Glimt ile Sporting CP arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanSony Sports Network
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Bodoe/Glimt - Sporting CP maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Bodoe/Glimt - Sporting CP maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Aspmyra Stadion

Bodoe/Glimt vs Sporting maçı 11 Mart 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bodo Glimt için şimdiden tarihi bir sezon oldu. Takım, playofflarda geçen sezonun ikincisi Inter Milan'ı toplamda 5-2 yenerek UCL son 16 turuna ilk kez yükseldi. Şimdi, bu turnuvada çeyrek finale yükselen ikinci Norveç kulübü olmak için sadece bir adım kaldı. 2026'da üst üste beş galibiyet alan taraftarlar, özellikle lig aşamasında Man City ve Atletico Madrid'i yenerek, takımlarının şansına iyimser bakmakta haklılar.

FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images

Sporting, hafta sonu Braga ile 2-2 berabere kalarak Portekiz birinci liginde ikinci sırada ve zirveden dört puan geride kaldı, ancak bu sonuçla Rui Borges'in takımı tüm turnuvalarda 12 maçtır yenilmezliğini sürdürdü (10 galibiyet, 2 beraberlik).

FBL-POR-LIGA-BENFICA-SPORTING LISBONGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Bodo'nun forveti Jens Petter Hauge, 10 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol attı.

Sporting, Chelsea'ye transfer olan kanat oyuncusu Geovany Quenda'dan yoksun, Giorgi Kochorashvili, Ricardo Mangas ve Fotis Ioannidis ise yine forma giyemeyebilir. Sol bek Maximiliano Araujo ve orta saha oyuncusu Pedro Goncalves cezalı.

FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Bodoe/Glimt vs Sporting CP Muhtemel kadrolar

Bodoe/GlimtHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestSCP
12
N. Haikin
4
O. Bjoertuft
20
F. Sjoevold
15
F. Bjoerkan
6
J. Gundersen
26
H. Evjen
19
S. Fet
7
P. Berg
9
K. Hoegh
11
O. Blomberg
10
J. Hauge
1
R. Silva
13
G. Vagiannidis
26
O. Diomande
25
G. Inacio
22
I. Fresneda
10
G. Catamo
42
M. Hjulmand
31
L. Guilherme
17
Trincao
52
J. Simoes
97
L. Suarez

4-2-3-1

SCPAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • K. Knutsen

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • R. Borges

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BOD
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/5
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

SCP
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/2
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Bodoe/Glimt - Sporting CP maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

