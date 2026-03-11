UCL'nin sürpriz takımı Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lizbon'un devi Sporting ile oynayacağı maç öncesinde hiçbir korku duymuyor.

Bodo Glimt ile Sporting CP arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Bodoe/Glimt - Sporting CP maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Bodoe/Glimt - Sporting CP maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Aspmyra Stadion

Bodoe/Glimt vs Sporting maçı 11 Mart 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bodo Glimt için şimdiden tarihi bir sezon oldu. Takım, playofflarda geçen sezonun ikincisi Inter Milan'ı toplamda 5-2 yenerek UCL son 16 turuna ilk kez yükseldi. Şimdi, bu turnuvada çeyrek finale yükselen ikinci Norveç kulübü olmak için sadece bir adım kaldı. 2026'da üst üste beş galibiyet alan taraftarlar, özellikle lig aşamasında Man City ve Atletico Madrid'i yenerek, takımlarının şansına iyimser bakmakta haklılar.

Sporting, hafta sonu Braga ile 2-2 berabere kalarak Portekiz birinci liginde ikinci sırada ve zirveden dört puan geride kaldı, ancak bu sonuçla Rui Borges'in takımı tüm turnuvalarda 12 maçtır yenilmezliğini sürdürdü (10 galibiyet, 2 beraberlik).

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Bodo'nun forveti Jens Petter Hauge, 10 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol attı.

Sporting, Chelsea'ye transfer olan kanat oyuncusu Geovany Quenda'dan yoksun, Giorgi Kochorashvili, Ricardo Mangas ve Fotis Ioannidis ise yine forma giyemeyebilir. Sol bek Maximiliano Araujo ve orta saha oyuncusu Pedro Goncalves cezalı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Bodoe/Glimt - Sporting CP maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: