Portekiz'de lider Porto'nun Lizbon'un devi Benfica'ya konuk olacağı büyük bir gün. "Özel Adam" takımı şampiyonluk yarışında tutmak için bir sihirli değnek sallayabilecek mi?

Benfica ile FC Porto arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Benfica - FC Porto maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Benfica vs FC Porto maç başlangıç saati

Portugal Lig - Portugal Lig Estadio da Luz

Benfica vs FC Porto maçı 8 Mart 2026 tarihinde saat 13:00 EST ve 18:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Şüphesiz, son zamanlarda iki rakip arasında yaşanan en büyük çatışmalardan biri. Porto, ikinci sıradaki Sporting'den üç puan, üçüncü sıradaki Benfica'dan ise yedi puan farkla zirvede yer alıyor. Ev sahibi takımın galibiyeti, Jose Mourinho'nun Benfica'sı için şampiyonluk yarışına yeni bir soluk getirecek. Mourinho, 2019 yılında bu takımı Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı.

Şaşırtıcı bir şekilde, Benfica Avrupa'nın en iyi altı liginde henüz yenilgi almamış tek takım, ancak yedi beraberlik onlara pahalıya mal oldu.

Getty Images

Francesco Farioli'nin Porto takımı, tecrübeli savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sakatlığına rağmen, 24 lig maçında sadece 8 gol yiyerek, tartışmasız dünyanın en iyi savunmasına sahip. En golcü oyuncu Samu'nun da bu maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Mourinho, Portekiz'in başkentinde zamanında bir ustalık dersi verebilecek mi?

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Benfica ile FC Porto maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydol (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz at) ve uygulamayı cihazına indir. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: