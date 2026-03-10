Premier Lig'de kriz yaşayan Tottenham Hotspur, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Wanda Metropolitano'da karşılaşacak.

Atletico Madrid ile Tottenham arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Atletico Madrid - Tottenham maçını nasıl izleyebilirim?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Atletico Madrid - Tottenham maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Tottenham maçı 10 Mart 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Spurs, lig aşamasında Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek PSG, Barcelona, Man City, Real Madrid ve Chelsea'yi geride bırakarak 36 takımlı tabloda beş maç kazandı. Ancak, Avrupa Ligi şampiyonu için Premier Lig'de işler pek iyi gitmiyor. Kuzey Londralılar, dokuz maç kala küme düşme bölgesinin sadece bir puan üzerinde. 2026'da EPL'de galibiyet alamadılar, bu da 1935'ten bu yana en kötü takvim yılı başlangıcı.

Getty Images

Şimdi, tüm zorluklara rağmen, turnuvadaki son yedi maçında dördüncü üst üste UCL galibiyetini ve altıncı clean sheet'ini arıyor.

Lig aşamasında Tottenham'dan üç puan ve 10 sıra geride kalan Atleti, Club Brugge karşısında büyük bir korku yaşadı, ancak kaotik bir playoff maçında 7-4 galip geldi. Cumartesi günü Real Sociedad'ı 3-2 yenerek Wanda Metropolitano'da üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve bu galibiyetlerin hepsinde en az üç gol attı.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Wilson Odobert, James Maddison, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus ve Rodrigo Bentancur, Spurs'ta forma giyemeyecek, ancak Cristian Romero ve Micky van de Ven, iç ligdeki cezalarına rağmen forma giyebilecek.

Antoine Griezmann'ın Sociedad'a karşı yaptığı asist, Atleti formasıyla kariyerindeki 300. gol katkısı oldu.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Atletico Madrid - Tottenham maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: