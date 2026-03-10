Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine giden yol Bergamo'da kızışıyor. Atalanta, Bayern Münih'i ağırlarken, La Dea playofflarda bir Alman devini devirdi, Bayern ise doğrudan son 16'ya yükseldi.

Atalanta ile Bayern Münih arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Atalanta - Bayern Münih maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Atalanta - Bayern Münih maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi New Balance Arena

Atalanta - Bayern Münih maçı 10 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Atalanta'nın eleme turlarındaki yolculuğu şimdiden Avrupa futbolunda bir drama haline geldi. İlk maçta iki gol geride kalan takım, Bergamo'da senaryoyu tersine çevirdi ve Borussia Dortmund 3-3'lük beraberliği yakalamadan önce bir saat içinde farkı kapattı. Ardından, uzatma dakikalarının sonlarında Lazar Samardzic penaltı noktasından soğukkanlılığını koruyarak La Dea'yı son 16'ya taşıdı.

Bu sezonki turnuvada İtalya'nın tek temsilcisi olan Atalanta, hem gurur hem de baskı taşıyor. Dortmund'a karşı aldığı ünlü galibiyetten bu yana Raffaele Palladino'nun takımı, ligde iki maçta sadece bir puan toplayarak tökezledi ve Coppa Italia yarı finalinin ilk ayağında Lazio ile berabere kaldı.

Bayern ise her yönüyle bir güç merkezi gibi görünüyor. Tüm turnuvalarda 40 maçta 35 galibiyet alan altı kez Avrupa şampiyonu olan takım, bu yılki Şampiyonlar Ligi'nde sadece Arsenal'e yenildi. PSG ve Chelsea'yi kolayca geçtiler ve Die Roten, grup aşamasını sekiz maçta yedi galibiyetle tamamladı. Tarih, bu aşamada başarılı olduklarını gösteriyor. Son on iki 16 turu maçından onunu kazandılar ve gol rekorları eşsiz. Eleme turlarında diğer takımlardan daha fazla gol ortalaması yakaladılar.

Bayern, iç sahada da durdurulamaz: Şimdiden 92 lig golüyle Bundesliga rekoruna yaklaşan takım, tüm turnuvalarda altı galibiyet serisi yakaladı. Vincent Kompany'nin adamları bir başka Meisterschale'yi kovalıyor, DFB-Pokal finalini hedefliyor ve üçlü kupayı fısıldıyor. Atalanta gibi, onlar da geçen ay beş golün atıldığı heyecan verici bir maçta Dortmund'u mağlup ettikten sonra, Gladbach'ı rutin bir galibiyetle geçtiler.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Atalanta teknik direktörü Palladino, Salı günkü açılış maçında Ederson'un dönüşüyle moral bulabilir, kaptan Marten De Roon ise Udinese maçında forma giyemediği için maç kadrosuna geri dönmesi bekleniyor. Yine de ev sahibi takım tam kadro sahaya çıkamayacak: Giorgio Scalvini cezalı, Giacomo Raspadori antrenmanlara yeni başladı ve Charles De Ketelaere diz problemi nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor.

Bayern'de de sakatlık sorunları var. Harry Kane, hafif bir baldır problemi nedeniyle Cuma günkü maçı kaçırdı, ancak forma giymeye hazır olabilir. Manuel Neuer'in durumu ise daha endişe verici. İki maçta forma giyemedi ve Gladbach maçında oyunun ortasında değiştirildi. Hiroki Ito ve Alphonso Davies hala forma giyemiyor, bu da Vincent Kompany'nin karar vermesi gereken bir durum yaratıyor.

Atalanta, Alman rakiplerine karşı son beş maçında dört galibiyet alarak etkileyici bir performans sergilese de, eleme maçlarında zorlanıyor ve son yedi maçının altısını kaybetti.

Bugün Atalanta - Bayern Münih maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: