Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Ligi Europa
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoFC Midtjylland
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugün Nottingham Forest ile FC Midtjylland arasında oynanacak Avrupa Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Nottingham Forest ile FC Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Nottingham Forest'ın son zamanlarda evinde yaşadığı zorluklar, Avrupa Ligi'nin sürpriz takımı Midtjylland ile oynayacağı bu 16 turu ilk maçında sınanacak.

Nottingham Forest ile FC Midtjylland arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Nottingham Forest - FC Midtjylland maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Nottingham Forest vs FC Midtjylland maç başlangıç saati

crest
Ligi Europa - Avrupa Ligi
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest vs FC Midtjylland maçı 12 Mart 2026 tarihinde saat 14:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Forest, 16 turuna kalmak için Fenerbahçe'yi geçmek zorundaydı. Bu, 30 yıldır Avrupa'da ilk kez katıldıkları turnuva ve Premier Lig'de kalma mücadelesinden dikkatlerini dağıtabilir. Vitor Pereira'nın takımı dört maçtır galip gelemiyor, ancak son Premier Lig maçında Man City'de 2-2'lik saygın bir beraberlik elde etti.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Midtjylland, Avrupa Ligi'nin sürpriz takımlarından biri oldu ve sekiz maçın altısında galip gelerek, Forest'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek lig aşamasını üçüncü sırada tamamladı. Danimarkalılar 2026'da resmi maçlarda yenilgi yüzü görmedi (5G, 3B) ve son üç deplasman maçını da kazandı. Takımın morali yüksek olacak.

AS Roma v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Forest'ta yeni sakatlık endişesi yok, ancak Chris Wood, Willy Boly, John Victor ve Nicolo Savona uzun süredir forma giyemiyor. Midtjylland'da Darío Osorio cezalı olduğu için forma giyemeyecek. En golcü oyuncu Franculino da forma giyemeyecek. 

Forest, City Ground'da son sekiz maçında sadece bir galibiyet aldı (3B, 4M) ve yeni teknik direktörü yönetiminde buradaki iki maçı da kaybetti. 

Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Nottingham Forest vs FC Midtjylland Muhtemel kadrolar

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestMID
26
M. Sels
34
O. Aina
5
Murillo
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
7
C. Hudson-Odoi
8
E. Anderson
21
O. Hutchinson
6
I. Sangare
10
M. Gibbs-White
19
I. Jesus
16
E. Olafsson
4
O. Diao
6
M. Erlic
22
M. Bech
43
K. Mbabu
58
A. Simsir
10
G. Cho
55
V. Bak
21
D. Castillo
8
P. Billing
74
Junior Brumado

3-4-2-1

MIDAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Pereira

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Tullberg

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

NFO
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

MID
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/2
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaştırmalı Rekor

NFO

Son maç

MID

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

2

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
1/1
Her iki takım da gol attı
1/1

Sıralama

Bugün Nottingham Forest ile FC Midtjylland maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0