Nottingham Forest'ın son zamanlarda evinde yaşadığı zorluklar, Avrupa Ligi'nin sürpriz takımı Midtjylland ile oynayacağı bu 16 turu ilk maçında sınanacak.

Nottingham Forest ile FC Midtjylland arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Nottingham Forest - FC Midtjylland maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Nottingham Forest vs FC Midtjylland maç başlangıç saati

Ligi Europa - Avrupa Ligi City Ground, Nottingham

Nottingham Forest vs FC Midtjylland maçı 12 Mart 2026 tarihinde saat 14:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Forest, 16 turuna kalmak için Fenerbahçe'yi geçmek zorundaydı. Bu, 30 yıldır Avrupa'da ilk kez katıldıkları turnuva ve Premier Lig'de kalma mücadelesinden dikkatlerini dağıtabilir. Vitor Pereira'nın takımı dört maçtır galip gelemiyor, ancak son Premier Lig maçında Man City'de 2-2'lik saygın bir beraberlik elde etti.

Getty Images

Midtjylland, Avrupa Ligi'nin sürpriz takımlarından biri oldu ve sekiz maçın altısında galip gelerek, Forest'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek lig aşamasını üçüncü sırada tamamladı. Danimarkalılar 2026'da resmi maçlarda yenilgi yüzü görmedi (5G, 3B) ve son üç deplasman maçını da kazandı. Takımın morali yüksek olacak.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Forest'ta yeni sakatlık endişesi yok, ancak Chris Wood, Willy Boly, John Victor ve Nicolo Savona uzun süredir forma giyemiyor. Midtjylland'da Darío Osorio cezalı olduğu için forma giyemeyecek. En golcü oyuncu Franculino da forma giyemeyecek.

Forest, City Ground'da son sekiz maçında sadece bir galibiyet aldı (3B, 4M) ve yeni teknik direktörü yönetiminde buradaki iki maçı da kaybetti.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

NFO Son maç MID 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Nottingham Forest 2 - 3 FC Midtjylland 2 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Sıralama

Bugün Nottingham Forest ile FC Midtjylland maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler: