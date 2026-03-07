Man City, Manchester United'ı büyük bir galibiyetle canlanan Newcastle takımına karşı zorlu bir FA Cup beşinci tur maçı oynayacak.

Newcastle United ile Manchester City arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Newcastle United - Manchester City maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Newcastle vs Man City maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Newcastle United vs Manchester City maç başlangıç saati

FA Kupası - FA Cup St James' Park

Newcastle vs Man City maçı 7 Mart 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Futbolda işlerin ne kadar çabuk değişebileceği gerçekten ilginç. Manchester City, 21 Şubat'ta Premier League'de Newcastle'ı 2-1 yendi, ancak o günden bu yana çok şey değişti.

Magpies, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalarak Barcelona ile iki maçlı çekişmeli bir eşleşme oynayacak ve iki farklı iç saha performansı sergiledi. İlk olarak, 83. dakikada Thierno Barry'nin golüyle Everton'a 2-3 yenildiler, ardından ise Michael Carrick'e Man United teknik direktörü olarak ilk yenilgisini tattırmak için coşkulu bir performans sergilediler.

Newcastle, Jacob Ramsey'in oyundan atılmasının ardından maçın ikinci yarısını 10 kişi oynadı, ancak 90. dakikada yedek oyuncu William Osula'nın muhteşem solo golüyle üç puanı kazandı ve St James' Park'ta ligde üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

City'nin Çarşamba günü biraz farklı geçti. Nottingham Forest'a karşı evinde iki kez öne geçmesine rağmen, 2-2 berabere kalmak zorunda kaldı, bu da lider Arsenal'in 7 puan gerisinde olduğu anlamına geliyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Josko Gvardiol ve Mateo Kovacic, City'de uzun süreli sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Emil Krafth ve Fabian Schar, Magpies'te sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Jacob Ramsey ise cezalı.

Anthony Gordon, Çarşamba günü Newcastle'ın Premier League'de Manchester United'ı yendiği maçta penaltı kazandı ve gole çevirdi.

Antoine Semenyo, City formasıyla 12 maçta 7 gol attı.

City, Man United ve Bodo Glimt'e üst üste yenildikten sonra tüm turnuvalarda son 10 maçında yenilmedi.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Kaydı

Sıralama

Bugün Newcastle United - Manchester City maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: