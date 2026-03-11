2025 playoff karşılaşmasından bu yana ilk kez, Nashville ve Inter Miami, Concacaf Şampiyonlar Kupası Son 16 turu karşılaşmasında rekabetlerini yeniliyor.

Nashville SC ile Inter Miami CF arasındaki maçı İngilizce olarak canlı izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Nashville SC - Inter Miami CF maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Nashville SC - Inter Miami CF maçının başlama saati

Nashville SC vs Inter Miami maçı 11 Mart 2026 tarihinde saat 18:30 EST ve 23:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Nashville, dört galibiyet ve bir beraberlikle harika bir formda ve bu, onların şimdiye kadarki en iyi sezon başlangıcı anlamına geliyor. En son Minnesota'yı 3-1 yendiler. Yeni transfer Cristian Espinoza, son maçta attığı golle hızlı bir şekilde uyum sağladı.

Deplasman takımı Inter Miami, Germán Berterame (Monterrey'den transfer edildi) ve Tadeo Allende'nin geniş alanlarda oynadığı yeni bir hücumla arka arkaya galibiyetler aldı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

İngiliz forvet Sam Surridge, 2025'in başından bu yana GEODIS Park'ta 17 gol attı.

Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'nin kariyerinde şu ana kadar 899 golü bulunuyor.

Sergio Reguilón ve David Ayala tam antrenmanlara geri döndü ve kadroda yer alabilecek durumda, bu da Miami'ye neredeyse tam kadro bir takım sağlıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Nashville SC ile Inter Miami CF maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

