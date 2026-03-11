Middlesbrough, Çarşamba günü Charlton'ı yenerek Şampiyonluk'ta ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırabilir.
İşte Middlesbrough - Charlton maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerler ve bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.
|ABD
|Paramount+
|İngiltere
|Sky Sports
VPN ile Middlesbrough - Charlton maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.
Middlesbrough vs Charlton maç başlangıç saati
Middlesbrough vs Charlton maçı 11 Mart 2026 tarihinde 15:45 EST ve 19:45 GMT saatlerinde başlayacak.
Maç önizlemesi
Boro, Championship'te üç maçlık galibiyetsiz seri yakaladığında, otomatik yükselme sıralamasından neredeyse düşecekti. Ancak, Riverside'da zorlu rakipler Oxford ve Leicester ile berabere kaldıktan sonra, Kim Hellberg'in takımı Birmingham City ve QPR'ye karşı deplasmanda iki önemli galibiyet elde etti.
Getty Images
Cumartesi günü Birmingham ile oynanan maçtan önce dört maçta galibiyet alamamasına rağmen, Blues'u 1-0 yenerek Charlton, kalan 10 maçla birlikte alt sıralardaki üç takımdan 8 puan farkla uzaklaştı.
Getty Images
Önemli istatistik
Charlton, son yedi maçında hiçbir maçta birden fazla gol atamadı ve son yedi maçında sadece bir maçta birden fazla gol yedi.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaştırmalı Rekor
Sıralama
Bugün Middlesbrough vs Charlton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.