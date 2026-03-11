Middlesbrough, Çarşamba günü Charlton'ı yenerek Şampiyonluk'ta ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırabilir.

İşte Middlesbrough - Charlton maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerler ve bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

VPN ile Middlesbrough - Charlton maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Middlesbrough vs Charlton maç başlangıç saati

Championship - Championship Riverside Stadium

Middlesbrough vs Charlton maçı 11 Mart 2026 tarihinde 15:45 EST ve 19:45 GMT saatlerinde başlayacak.

Maç önizlemesi

Boro, Championship'te üç maçlık galibiyetsiz seri yakaladığında, otomatik yükselme sıralamasından neredeyse düşecekti. Ancak, Riverside'da zorlu rakipler Oxford ve Leicester ile berabere kaldıktan sonra, Kim Hellberg'in takımı Birmingham City ve QPR'ye karşı deplasmanda iki önemli galibiyet elde etti.

Getty Images

Cumartesi günü Birmingham ile oynanan maçtan önce dört maçta galibiyet alamamasına rağmen, Blues'u 1-0 yenerek Charlton, kalan 10 maçla birlikte alt sıralardaki üç takımdan 8 puan farkla uzaklaştı.

Getty Images

Önemli istatistik

Charlton, son yedi maçında hiçbir maçta birden fazla gol atamadı ve son yedi maçında sadece bir maçta birden fazla gol yedi.

Takım haberleri ve kadrolar

Middlesbrough vs Charlton Athletic Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör K. Hellberg Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör N. Jones

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Middlesbrough vs Charlton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın: