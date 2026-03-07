Arsenal, FA Cup beşinci turunda League One'da mücadele eden Mansfield'ı ziyaret ederek, dört ayrı turnuvada oynayacağı beş maçlık seriyi başlatıyor.

İşte Mansfield - Arsenal maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerler ve bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

VPN ile Mansfield - Arsenal maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Mansfield vs Arsenal maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.

Mansfield - Arsenal maçının başlama saati

FA Kupası - FA Cup One Call Stadium

Mansfield - Arsenal maçı 7 Mart 2026 tarihinde saat 07:15 EST ve 12:15 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Cumartesi günü beşinci turda Mikel Arteta'nın Premier Lig lideri Gunners'ı ağırlamak, Mansfield'ın bir başka üst düzey takım olan Burnley'i elediği için aldığı ödül. Arsenal, futbol piramidinde Mansfield'ın 59 sıra üzerinde yer alıyor ve teknik direktör Nigel Clough, Turf Moor'da Clarets'e karşı sürpriz bir galibiyet elde ettikten sonra The Stags'ın League One'da dört maçtır galibiyet alamadığı kötü gidişatı durdurmak zorunda.

Getty Images

Arsenal, dörtlü kupayı hedefleyerek yoluna devam ediyor

Gunners, 2019-20 sezonunda rekorunu genişleten 14. FA Cup zaferinden bu yana ilk kez beşinci tura yükseldi. Mikel Arteta'nın adamları, Çarşamba günü Brighton'ı yenerek Man City'nin 7 puan önüne geçtikten sonra, City'nin Nottingham Forest'a karşı bir puanla yetinmek zorunda kaldığı aynı gece, Premier League'i kazanmaya odaklanacak. Ancak bu, FA Cup'ı çok ciddiye almadıkları anlamına gelmez.

Getty Images

Arsenal, tüm turnuvalarda 10 maçlık yenilmezlik serisi ve deplasmanda 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu, Arteta'nın göreve gelmesinden bu yana en uzun seri. Dört gün sonra Bayer Leverkusen deplasmanı ve üç gün sonra Everton ile Premier League maçı olan İspanyol teknik adam, bu maçta kadrosunda rotasyon yapması muhtemel.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Mansfield vs Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Mikel Merino, Arsenal'in sakatlık nedeniyle kesin olarak forma giyemeyecek tek oyuncusu olurken, Myles Lewis-Skelly ise bu sezon FA Cup'ta iki sarı kart gördüğü için cezalı durumda. Gabriel Jesus, Premier League dışındaki takımlarla oynanan 19 kupa maçında 20 gol katkısı yaptı.

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: