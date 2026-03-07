Arsenal, FA Cup beşinci turunda League One'da mücadele eden Mansfield'ı ziyaret ederek, dört ayrı turnuvada oynayacağı beş maçlık seriyi başlatıyor.
İşte Mansfield - Arsenal maçının İngilizce canlı yayınlarını izleyebileceğiniz yerler ve bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.
|ABD
|Fubo
|İngiltere
|TNT Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Sportsnet
|Hindistan
|Sony Spor Ağı
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
VPN ile Mansfield - Arsenal maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.
Mansfield vs Arsenal maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak içinMaçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümü ile maça erişebilir.
Mansfield - Arsenal maçının başlama saati
Mansfield - Arsenal maçı 7 Mart 2026 tarihinde saat 07:15 EST ve 12:15 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Cumartesi günü beşinci turda Mikel Arteta'nın Premier Lig lideri Gunners'ı ağırlamak, Mansfield'ın bir başka üst düzey takım olan Burnley'i elediği için aldığı ödül. Arsenal, futbol piramidinde Mansfield'ın 59 sıra üzerinde yer alıyor ve teknik direktör Nigel Clough, Turf Moor'da Clarets'e karşı sürpriz bir galibiyet elde ettikten sonra The Stags'ın League One'da dört maçtır galibiyet alamadığı kötü gidişatı durdurmak zorunda.
Arsenal, dörtlü kupayı hedefleyerek yoluna devam ediyor
Gunners, 2019-20 sezonunda rekorunu genişleten 14. FA Cup zaferinden bu yana ilk kez beşinci tura yükseldi. Mikel Arteta'nın adamları, Çarşamba günü Brighton'ı yenerek Man City'nin 7 puan önüne geçtikten sonra, City'nin Nottingham Forest'a karşı bir puanla yetinmek zorunda kaldığı aynı gece, Premier League'i kazanmaya odaklanacak. Ancak bu, FA Cup'ı çok ciddiye almadıkları anlamına gelmez.
Arsenal, tüm turnuvalarda 10 maçlık yenilmezlik serisi ve deplasmanda 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu, Arteta'nın göreve gelmesinden bu yana en uzun seri. Dört gün sonra Bayer Leverkusen deplasmanı ve üç gün sonra Everton ile Premier League maçı olan İspanyol teknik adam, bu maçta kadrosunda rotasyon yapması muhtemel.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleriMikel Merino, Arsenal'in sakatlık nedeniyle kesin olarak forma giyemeyecek tek oyuncusu olurken, Myles Lewis-Skelly ise bu sezon FA Cup'ta iki sarı kart gördüğü için cezalı durumda. Gabriel Jesus, Premier League dışındaki takımlarla oynanan 19 kupa maçında 20 gol katkısı yaptı.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaşma Rekoru
Sıralama
Bugün Mansfield vs Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.