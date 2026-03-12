Aston Villa, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lille ile Stade Pierre-Mauroy'da karşılaşmak üzere kanalın karşısına geçiyor.

Lille - Aston Villa maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Lille vs Aston Villa maçını nasıl izleyebilirim?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Lille vs Aston Villa maç başlangıç saati

Lille vs Aston Villa maçı 12 Mart saat 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Aston Villa'nın Avrupa macerası, 2024'te Konferans Ligi yarı finallerine ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kadar uzandı. Şimdi ise kıtasal mücadelelere geri döndüler - bu kez Avrupa Ligi eleme turlarında. Yeni 36 takımlı Lig Aşamasında, zirvede Lyon ile aynı puanda ikinci olarak yerlerini garantilediler. Goller de sorun olmadı: Villa, son 13 Avrupa maçının dokuzunda iki veya daha fazla gol attı, bu sezonun grup aşamasındaki yedi galibiyetinin beşinde de gol attı. Tek kayıpları Ekim ayında Go Ahead Eagles deplasmanında oldu.

Ancak evlerinde formları o kadar ikna edici değil. Ocak ayında Salzburg'u 3-2 yenmelerinden bu yana, sakatlıklar takımın performansını olumsuz etkiledi ve Villa yedi iç saha maçında sadece bir galibiyet alabildi. Bu seride Chelsea'ye 4-1'lik ağır bir yenilgi de var ve bu da Premier Lig'de ilk beş içinde kalma umutlarını zorlaştırıyor. Bu durumda Avrupa Ligi, sadece bir oyalama değil, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi için bir güvenlik ağı olabilir.

Getty Images

Lille'in yolu daha engebeli oldu. Grup aşamasında dört galibiyet ve dört mağlubiyetle 18. sırada bitirdikten sonra playoff turunda mücadele etmek zorunda kaldılar. Red Star Belgrade karşısında, Sırbistan'da dramatik bir uzatma galibiyetiyle ilk maçtaki mağlubiyetini telafi ederek, beş yıl içinde dördüncü kez son 16'ya kalmayı garantiledi. O zamandan beri Bruno Genesio'nun takımı tüm turnuvalarda dört maçtır yenilmez, ancak geçen hafta sonu Lorient'e karşı son dakikada gelen beraberlik golüyle Ligue 1'de altıncı sırada kaldı.

Stade Pierre-Mauroy'da Lille, ev sahibi avantajını kullanmayı umuyor. Bu sezon burada oynadıkları beş Avrupa Ligi maçından üçünü kazandılar ve her galibiyette en az iki gol attılar. Ancak istikrarlı olamadılar ve son sekiz iç saha maçında sadece iki galibiyet alabildiler.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Lille, Marc-Aurele Caillard, Osame Sahraoui, Hamza Igamane, Ethan Mbappe ve Ousmane Toure'nin sakatlıkları nedeniyle bu maça birkaç oyuncusu eksik çıkacak.

Getty Images

Villa'nın da kendi sorunları var. John McGinn zamanında hazır olamayacak, Youri Tielemans, Boubacar Kamara ve Andres Garcia ise kadroda yer almayacak. Matty Cash ve Harvey Elliott'ın durumu belirsiz. Ross Barkley ise Avrupa Ligi kadrosuna alınmadığı için bu maçta forma giyemeyecek.

Tarih, Lille'in İngiliz takımlarına karşı pek de lehine değil, zira 19 maçta sadece 3 galibiyet alabildiler. Ancak bunlardan biri, 2002 yılında Villa Park'ta Intertoto Kupası yarı finalinde Villa'yı 2-0 mağlup ettikleri maçtı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya kayıt

LIL Son 2 maçları AVL 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler Lille 2 - 1 Aston Villa

Aston Villa 2 - 1 Lille 1 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Sıralama

Bugün Lille vs Aston Villa maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: