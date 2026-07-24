"Dünya Kupası'ndan bu yana hiçbir temas olmadı. Şu an buna ne kadar ihtiyacım var bilmiyorum, bunu görmek ve karar vermek istiyorum. Julian Nagelsmann'a büyük saygı duyuyorum. 'Henüz' dediğim gün, hayatımın en kötü günlerinden biriydi. Keşke bunu yaşamasaydım", dedi Klopp, cuma günü Frankfurt'ta Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak tanıtımında.

59 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Özür diledim, o da bunu kabul etti. Ardından bana doğum günümü de kutladı, o da Dünya Kupası sırasında olmuştu zaten. Bence ortada bir sorun yok. Ona sadece en iyisini diliyorum. Bir gün zamanı gelirse onunla tekrar konuşacağım. Ama bugün muhtemelen Julian için de bu bölümün artık kapanması ve onun yoluna devam etmesi açısından iyi bir gün. Bunun için çok fazla imkânı olacak, bundan çok eminim."

DFB takımının Dünya Kupası'nda Curacao ile oynadığı ve net bir 7-1'lik galibiyetle sona eren maçın ardından Klopp mikrofonu eline aldı. Bu açıklamaların yapıldığı sırada Nagelsmann ile resmi röportaj zaten sona ermişti. Eski başarılı teknik adam bu anı, yanlış anlamaları gidermek ve doğrudan milli takımın başındaki isme seslenmek için kullandı.

Getty Images

Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann hakkında ne demişti?

"Buna biraz daha zaman ayırmalıyız. Takım hakkında bu kadar çok konuştuğumuz için: Thomas ve ben de kendimizi gayriresmî olarak takımın bir parçası gibi hissediyoruz. Biz sizin tarafınızdayız", diye vurguladı Klopp. O dönemde sürpriz galibiyetin ardından Klopp, ortaya çıkan huzursuzluğu kararlılıkla bastırmaya çalışmıştı. Nagelsmann ise karşı tarafın kamuoyuna açık açıklamalarını sessizce not etti.

"Yılımın en kötü kelimesini çoktan buldum: Bu da 'henüz'. Bunun için kendime tokat atabilirdim ama artık çok geçti ve televizyondaydım. Ağzımdan laubali bir şekilde çıktı ve hiçbir önemi yok. Öbür gün 59 yaşıma gireceğim ve hâlâ aptalım", diyerek kendini eleştirdi.

Tepkiye yol açan şey, Dünya Kupası açılış maçındaki bir bölümdü. Klopp, yayın kapsamında MagentaTV için TV yorumcusu olarak görev yapıyordu.

Getty Images

Jürgen Klopp ve Julian Nagelsmann nedeniyle yaşanan "henüz" krizi

Almanya'nın ilk 11'ine bakarak alaycı bir ifadeyle şöyle dedi: "Neyse ki takımı Julian Nagelsmann kuruyor - henüz. Henüz." Yorumcu arkadaşı Thomas Müller de bu sivri cümleye anında karşılık verdi: "Kloppo, daha haziran ayındayız! Sen çoktan eylüle geldin."

Daha fazla spekülasyonun önüne geçmek isteyen Stuttgart doğumlu isim, programın sonunda kişisel mesajını bir kez daha net şekilde verdi. "Biz tamamen sizin tarafınızdayız. Bizden, süreci bozacak hiçbir şey gelmez", dedi Klopp.