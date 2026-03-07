FC Groningen ile Ajax arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Fubo
|İngiltere
|Triller TV
|Kanada
|Sportsnet
|Güney / Sahra Altı Afrika
|ESPN Afrika
VPN ile FC Groningen - Ajax maçını nasıl izleyebilirim?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.
Groningen vs Ajax maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak içinMaçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir.
FC Groningen - Ajax maçının başlama saati
Groningen vs Ajax maçı 7 Mart 2026 tarihinde saat 10:30 EST ve 15:30 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Groningen, altı maçlık üzücü bir mağlubiyet serisi yaşıyor ve bu seri, takımın Eredivisie'de 11. sıraya gerilemesine neden oldu. En son Volendam'a 3-2 yenildiler. Küme düşme endişesi olmasa da, sıralamadaki düşüş taraftarları memnun etmeyecektir.
Getty Images
Hollanda'nın dev kulübü Ajax, Hollanda'da beraberlik uzmanı haline geldi ve son beş maçının dördünde ve bu sezon toplamda 11 maçta beraberlik aldı. Taraftarlar için acı verici bir şekilde, 2021-22 sezonundan bu yana Eredivisie şampiyonluğunu kazanamadılar. Sezonun olumlu yanlarından biri, yıldızı parlayan Mika Godts. 20 yaşındaki Belçikalı oyuncu, bu sezon Eredivisie'de 23 maçta 13 gol ve 8 asist kaydetti.
Getty Images
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Groningen kaptanı Stije Resink, 1 Mart'ta geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle 12 aya kadar sahalardan uzak kalacak. Younes Taha ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Ajax'ın Oleksandr Zinchenko ve kaleci Vitezslav Jaros, ACL sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Youri Regeer ise cezalı.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaşma Rekoru
Sıralama
Bugün FC Groningen ile Ajax maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.