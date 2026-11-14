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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Bayern Münih'in hücum oyuncusu Lennart Karl'ı cuma akşamı Sırbistan'a karşı oynanan Uluslar Ligi maçında (3-1) sahaya sürmeme kararını açıkladı ve genç oyuncunun yine de planlarında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Klopp, RTL'ye yaptığı açıklamada Belgrad'daki tercihin Karl'a karşı değil, ilk maçına çıkan Brajan Gruda'dan yana olduğunu belirtti: "Bir düşünün, şu anda elimizde sadece Brajan Gruda ya da sadece Lennart Karl olsaydı. Burada olmayan başka oyuncular da var ve onlar da iyi futbol oynayabiliyor." Klopp, Karl'ın antrenmanlarda "olağanüstü" olduğunu, ancak "Brajan Gruda'nın da öyle" olduğunu söyledi.

Klopp'un birkaç hafta önceki ilk milli takım kampına sakatlığı nedeniyle katılamayan Leipzigli oyuncu, Sırbistan karşısında ilk kez Almanya formasını giydi ve olağanüstü bir performans sergiledi. Gruda, orta saha çizgisinden başlayan harika bir solo koşuyla performansını taçlandırdı ve pozisyonu skoru o an için 3-0'a getiren golle tamamladı. Klopp, maçın ardından Sırbistan'ın sol kanat beki Petar Sukacev'e acıdı: "Bu inanılmaz. Sol bek, zavallı adam!"

Klopp, maçın son bölümünde çok sayıda değişiklik yaptı. Ancak Karl'ı oyuna almak yerine Gruda'nın yerine sol kanat oyuncusu Said El Mala'yı sahaya sürdü. Klopp, Kölnlü oyuncunun aslında Derry Scherhant'ın yerine oyuna girmesinin planlandığını açıkladı. Ancak o sırada Gruda fiziksel bir sorun yaşamıştı. Milli takım teknik direktörü, "Gruda'ya kramp girdi diye Said'i tekrar geri gönderip 'Yeniden otur' demek de olmaz" dedi.

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Öte yandan Klopp, gelişimi son dönemde Bayern Münih'te tartışma konusu olan Karl'ın milli takımda kendisini iyi gösterdiğini vurguladı. Klopp'a göre 18 yaşındaki oyuncu, FCB Onursal Başkanı Uli Hoeneß'in istediği tevazuyu gösterdi. Karl için "Harika bir genç. Hepimiz bazı yönlerden birbirimizden biraz farklıyız. Çok ama çok iyi antrenman yaptı, takıma tamamen uyum sağladı ve bugün oynamadı çünkü o mevkide oynayan, futbolu oldukça iyi oynayabilen biri vardı" dedi.

Gelecek maçlar GER UEFA Nations League A 14:45 NED

Lennart Karl, Bayern Münih'te son dönemde formdaydı

Klopp, "Lennart Karl, Almanya için maçlara çıkacak, bundan hiç şüphem yok. Sadece bugün değil" dedi. Karl'ın Almanya formasıyla beşinci milli maçına çıkması için bir sonraki fırsat pazartesi akşamı gelecek. Almanya Milli Takımı, Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak ve Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyebilecek.

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Bir form düşüklüğünün ardından Karl, son dönemde Bayern Münih'te belirgin biçimde toparlandı ve Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e, Bundesliga'da ise Mainz 05'e karşı önemli goller attı.