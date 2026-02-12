Goal.com
Premier Lig
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoArsenal
Austin Ditlhobolo

Bugün Brentford ile Arsenal arasında oynanacak Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Brentford ile Arsenal arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebileceğiniz, maçın başlama saati ve takım haberleri.

Üçüncü galibiyetini hedefleyen Brentford, merakla beklenen Londra derbisinde Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu yarışını bozmaya çalışacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Brentford - Arsenal maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDPeacock
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya sadece dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Brentford vs Arsenal maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig
Gtech Community Stadium

Brentford ve Arsenal maçı 12 Şubat 2026 tarihinde 20:00 GMT ve 15:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Brentford, teknik direktör Keith Andrews yönetiminde formunu yükseltti ve Aston Villa ve Newcastle United ile oynadığı son iki Premier League maçında etkileyici deplasman galibiyetleri elde etti.

Şu anda güçlü bir ivmeyle ligde yedinci sırada yer alan ve altıncı sıradaki Liverpool'un üç puan gerisinde olan Bees, Arsenal'i yenerek ilk altı (hatta daha üstü) sıralara yükselme yolunda önemli bir adım atabilir.

FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images

Ancak Brentford, geçen hafta sonu Sunderland'ı evinde ezici bir galibiyetle mağlup eden ve tüm turnuvalarda beşinci galibiyetini peşinde olan Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Gunners, Premier League tablosunda üç puan farkla zirvede yer alıyor ve Gtech Community Stadium'da oynanacak Londra derbisinde galip gelmesi halinde Mikel Arteta'nın takımının birinci sıradaki konumu daha da sağlamlaşacak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

West Ham United v Brentford - Premier LeagueGetty Images

Arsenal, Brentford maçı öncesinde Bukayo Saka, Martin Ødegaard ve Leandro Trossard'ın durumunu değerlendirecek. Mikel Merino ve Max Dowman uzun süreli sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Gunners'da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Brentford ise cezalı Kevin Schade'den yoksun olacak, Josh Dasilva, Fábio Carvalho ve Antoni Milambo ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Arsenal'den kiralık olarak gelen Reiss Nelson, eski kulübüyle oynayamayacak.

Arsenal, Brentford'a karşı 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 9 maçlık etkileyici bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Her iki takım da son zamanlarda formda: Brentford, son 10 Premier League maçında 20 puan topladı.

Arsenal ise 23 puan topladı ve bu iki takım, bu dönemde ligin en yüksek puan toplayan iki takımı oldu.

Takım haberleri ve kadrolar

Brentford vs Arsenal Muhtemel kadrolar

BrentfordHome team crest

3-5-2

Diziliş

4-3-3

Home team crestARS
1
C. Kelleher
22
N. Collins
20
K. Ajer
4
S. van den Berg
23
K. Lewis-Potter
8
M. Jensen
33
M. Kayode
18
Y. Yarmoliuk
27
V. Janelt
9
I. Thiago
19
D. Ouattara
1
D. Raya
2
W. Saliba
6
Gabriel
12
J. Timber
5
P. Hincapie
29
K. Havertz
41
D. Rice
36
M. Zubimendi
11
G. Martinelli
20
N. Madueke
14
V. Gyoekeres

4-3-3

ARSAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • K. Andrews

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Arteta

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BRE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/6
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

ARS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
13/5
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaştırmalı Rekor

BRE

Son 5 maçları

ARS

0

Galibiyetler

1

Beraberlik

4

Galibiyetler

3

Gol sayısı

9
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Brentford - Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .

0