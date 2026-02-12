Üçüncü galibiyetini hedefleyen Brentford, merakla beklenen Londra derbisinde Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu yarışını bozmaya çalışacak.
GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Brentford - Arsenal maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Peacock
|İngiltere
|TNT Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile her yerden nasıl izlenir
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya sadece dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.
Brentford vs Arsenal maç başlangıç saati
Brentford ve Arsenal maçı 12 Şubat 2026 tarihinde 20:00 GMT ve 15:00 EST saatlerinde başlayacak.
Maç Önizlemesi
Brentford, teknik direktör Keith Andrews yönetiminde formunu yükseltti ve Aston Villa ve Newcastle United ile oynadığı son iki Premier League maçında etkileyici deplasman galibiyetleri elde etti.
Şu anda güçlü bir ivmeyle ligde yedinci sırada yer alan ve altıncı sıradaki Liverpool'un üç puan gerisinde olan Bees, Arsenal'i yenerek ilk altı (hatta daha üstü) sıralara yükselme yolunda önemli bir adım atabilir.
Getty Images
Ancak Brentford, geçen hafta sonu Sunderland'ı evinde ezici bir galibiyetle mağlup eden ve tüm turnuvalarda beşinci galibiyetini peşinde olan Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
Gunners, Premier League tablosunda üç puan farkla zirvede yer alıyor ve Gtech Community Stadium'da oynanacak Londra derbisinde galip gelmesi halinde Mikel Arteta'nın takımının birinci sıradaki konumu daha da sağlamlaşacak.
Sakatlıklar, önemli istatistikler
Getty Images
Arsenal, Brentford maçı öncesinde Bukayo Saka, Martin Ødegaard ve Leandro Trossard'ın durumunu değerlendirecek. Mikel Merino ve Max Dowman uzun süreli sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Gunners'da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Brentford ise cezalı Kevin Schade'den yoksun olacak, Josh Dasilva, Fábio Carvalho ve Antoni Milambo ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Arsenal'den kiralık olarak gelen Reiss Nelson, eski kulübüyle oynayamayacak.
Arsenal, Brentford'a karşı 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 9 maçlık etkileyici bir yenilmezlik serisi yakaladı.
Her iki takım da son zamanlarda formda: Brentford, son 10 Premier League maçında 20 puan topladı.
Arsenal ise 23 puan topladı ve bu iki takım, bu dönemde ligin en yüksek puan toplayan iki takımı oldu.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaştırmalı Rekor
Sıralama
Bugün Brentford - Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır .