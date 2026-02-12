Üçüncü galibiyetini hedefleyen Brentford, merakla beklenen Londra derbisinde Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu yarışını bozmaya çalışacak.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Brentford - Arsenal maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya sadece dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Brentford vs Arsenal maç başlangıç saati

Premier Lig - Premier Lig Gtech Community Stadium

Brentford ve Arsenal maçı 12 Şubat 2026 tarihinde 20:00 GMT ve 15:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Brentford, teknik direktör Keith Andrews yönetiminde formunu yükseltti ve Aston Villa ve Newcastle United ile oynadığı son iki Premier League maçında etkileyici deplasman galibiyetleri elde etti.

Şu anda güçlü bir ivmeyle ligde yedinci sırada yer alan ve altıncı sıradaki Liverpool'un üç puan gerisinde olan Bees, Arsenal'i yenerek ilk altı (hatta daha üstü) sıralara yükselme yolunda önemli bir adım atabilir.

Getty Images

Ancak Brentford, geçen hafta sonu Sunderland'ı evinde ezici bir galibiyetle mağlup eden ve tüm turnuvalarda beşinci galibiyetini peşinde olan Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Gunners, Premier League tablosunda üç puan farkla zirvede yer alıyor ve Gtech Community Stadium'da oynanacak Londra derbisinde galip gelmesi halinde Mikel Arteta'nın takımının birinci sıradaki konumu daha da sağlamlaşacak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Getty Images

Arsenal, Brentford maçı öncesinde Bukayo Saka, Martin Ødegaard ve Leandro Trossard'ın durumunu değerlendirecek. Mikel Merino ve Max Dowman uzun süreli sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Gunners'da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Brentford ise cezalı Kevin Schade'den yoksun olacak, Josh Dasilva, Fábio Carvalho ve Antoni Milambo ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Arsenal'den kiralık olarak gelen Reiss Nelson, eski kulübüyle oynayamayacak.

Arsenal, Brentford'a karşı 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 9 maçlık etkileyici bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Her iki takım da son zamanlarda formda: Brentford, son 10 Premier League maçında 20 puan topladı.

Arsenal ise 23 puan topladı ve bu iki takım, bu dönemde ligin en yüksek puan toplayan iki takımı oldu.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Brentford - Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın: