BayArena, Bayer Leverkusen'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Premier Lig lideri Arsenal ile karşı karşıya geleceği büyük bir karşılaşmaya sahne olacak.

Bayer Leverkusen ile Arsenal arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Bayer Leverkusen - Arsenal maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Bayer Leverkusen - Arsenal maçının başlama saati

Bayer Leverkusen - Arsenal maçı 11 Mart saat 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Arsenal yıllardır Avrupa'da zaferin eşiğine gelmiş ancak bunu başaramamıştı. Ancak bu sezon, bir açıklama yaptılar. Lig aşamasında sekiz maçta sekiz galibiyet alarak havayı belirleyen Mikel Arteta'nın takımı, Atlético Madrid, Bayern Münih ve geçen yılın ikincisi Inter Milan gibi ağır topları bir kenara itti. 36 takımlı tablonun zirvesinde, en iyi hücum (23 gol) ve en iyi savunma (sadece dört gol yedi) ile bitirdiler.

Kura çekimi de bu iyimserliği daha da artırdı. Real Madrid, Liverpool, PSG, Bayern ve Manchester City'nin hepsi finale kadar uzak tutulduğundan, 2026'nın nihayet Arsenal'in yılı olacağına dair inanç hız kazanıyor. Eşi görülmemiş bir dörtlü kupa peşinde olan takım, zaman kaybı ve duran toplara bağımlılık konusundaki eleştirileri umursamadı, çünkü sonuçlar gelmeye devam ediyor. Son maçlarında Mansfield Town'ı 2-1 yenerek FA Cup'ta galip geldiler ve 11 deplasman maçında sekiz kez en az iki gol attılar.

Leverkusen ise farklı bir durumda. Bayern'in iç sahadaki hakimiyetine son veren Alman şampiyonu, Xabi Alonso ve Florian Wirtz döneminden sonra biraz ivme kaybetti. Kasper Hjulmand, Erik ten Hag'ın hatasından sonra takımı dengeledi ve ikinci yıl üst üste son 16'ya taşıdı.

Buraya gelen yolları muhteşem değildi - lig aşamasında 16. sırada yer aldıktan sonra Olympiacos'u 2-0 yendiler ve evlerinde golsüz berabere kalarak turu garantilediler. Ancak son dönemdeki formları düzensiz. Tüm turnuvalarda son beş maçta sadece bir galibiyet aldılar ve Freiburg ile 3-3 berabere kaldılar, bu da Arsenal'in ziyareti öncesinde istikrar arayışına girdiklerini gösteriyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Arsenal'in kadro haberleri pek de iç açıcı değil. William Saliba (ayak bileği), Martin Ødegaard (diz) ve Ben White (çarpma) şüpheli durumdalar, Leandro Trossard ve Riccardo Calafiori de hafta sonu sorunlar yaşayarak oyundan çıkmışlar ve oynayıp oynamayacakları belirsiz.

Leverkusen de mükemmel durumda değil. Mark Flekken, Loïc Badé, Arthur, Lucas Vázquez, Eliesse Ben Seghir, Nathan Tella ve Patrik Schick sakatlıklarla boğuşuyor ve bu durum ilk maçta seçeneklerini sınırlayabilir.

Form açısından kontrast açık. Arsenal, lig aşamasını 24 puan ve +19 gol farkıyla zirvede tamamlayarak fırtına gibi geçti. Buna karşılık Leverkusen, 16. sırada zorlukla geçerek Olympiacos'u play-off'ta yenerek eleme turlarına katılma hakkı kazandı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Bayer Leverkusen - Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: