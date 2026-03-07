Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
La Liga
team-logoAthletic Bilbao
San Mames
team-logoBarcelona
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugün Athletic Bilbao ile Barcelona arasında oynanacak LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Athletic Bilbao ile Barcelona arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

İspanya'nın en üst liginde üçüncü galibiyet, lig liderlerinin bu 27. hafta maçında San Mamés'i fırtına gibi eserek zirvedeki takipçilerini geride bırakmaya kararlı olmalarıyla ulaşılabilir bir hedef haline geldi.

Athletic Bilbao ile Barcelona arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Athletic Bilbao - Barcelona maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Athletic Bilbao - Barcelona maçının başlama saati

crest
La Liga - La Liga
San Mames

Athletic Bilbao - Barcelona maçı 7 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Athletic, Copa del Rey'den elenmenin acısını hala yaşarken Cumartesi günü Barcelona ile karşılaşacak. Hafta ortasında Real Sociedad'a 1-0 yenilerek yarı finalde toplamda 2-0 mağlup olan Athletic, kupadaki serüvenini erken noktaladı. Bu sonuçla Ernesto Valverde'nin öğrencileri artık sadece La Liga'ya odaklanacak, ancak son dönemdeki formları umut verici: Levante, Real Oviedo ve Elche'yi yenerek son dört lig maçında 10 puan toplayan Athletic, Rayo Vallecano ile berabere kaldı. Ayrıca, San Mamés 13 iç saha maçında 23 puan toplayarak bir kale haline geldi ve Barcelona'nın ligde en iyi ikinci deplasman performansına sahip olmasına rağmen, dört deplasman mağlubiyetine rağmen bu avantajı kullanmayı umuyorlar.

FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDGetty Images

Barça bu hafta kupada da hayal kırıklığı yaşadı. Hansi Flick'in takımı, yarı finalin ikinci ayağında Atlético Madrid'i 3-0 mağlup etti, ancak ilk ayağı 4-0 kaybettikleri için finale kalamadılar. Ancak ligde, Şubat ayında Girona'ya karşı aldıkları yenilginin ardından Villarreal ve Levante'yi mağlup ederek güzel bir geri dönüş yaptılar. Flick'in takımı, Real Madrid'in önünde ligin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Athletic, bu hafta sonu yine birkaç tanıdık ismi kadrosunda göremeyecek. Yeray Álvarez cezalı, Nico Williams ise kasık problemi nedeniyle forma giyemeyecek. Benat Prados, Unai Egiluz ve Maroan Sannadi de diz problemleri nedeniyle tedavi görüyor, bu nedenle hiçbiri Barcelona maçında forma giyemeyecek.

FBL-ESP-CUP-ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDADGetty Images

Ziyaretçi tarafında ise bazı iyi haberler var: Robert Lewandowski, göz çukurunu kırdıktan sonra antrenmanlara geri döndü ve bu maçta forma giyme şansı var. Yine de Barça'nın sakatlar listesi oldukça uzun. Andreas Christensen, Jules Kounde, Alejandro Balde, Frenkie de Jong ve Gavi çeşitli sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Athletic Bilbao vs Barcelona Muhtemel kadrolar

Athletic BilbaoHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
U. Simon
12
J. Areso
3
D. Vivian
14
A. Laporte
17
Y. Berchiche
9
I. Williams
20
U. Gomez
6
M. Vesga
18
M. Jauregizar
8
O. Sancet
11
G. Guruzeta
13
J. Garcia
4
R. Araujo
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
24
E. Garcia
17
M. Casado
11
Raphinha
20
D. Olmo
16
F. Lopez
10
L. Yamal
7
F. Torres

4-2-3-1

BARAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • E. Valverde

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • H. Flick

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

ATH
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/5
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/7
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaşma Rekoru

ATH

Son 5 maçları

BAR

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

5

Galibiyetler

1

Gol sayısı

16
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Sıralama

Bugün Athletic Bilbao - Barcelona maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakabilirsiniz) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

0