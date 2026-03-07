İspanya'nın en üst liginde üçüncü galibiyet, lig liderlerinin bu 27. hafta maçında San Mamés'i fırtına gibi eserek zirvedeki takipçilerini geride bırakmaya kararlı olmalarıyla ulaşılabilir bir hedef haline geldi.

Athletic Bilbao ile Barcelona arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Athletic Bilbao - Barcelona maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Athletic Bilbao - Barcelona maçının başlama saati

La Liga - La Liga San Mames

Athletic Bilbao - Barcelona maçı 7 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Athletic, Copa del Rey'den elenmenin acısını hala yaşarken Cumartesi günü Barcelona ile karşılaşacak. Hafta ortasında Real Sociedad'a 1-0 yenilerek yarı finalde toplamda 2-0 mağlup olan Athletic, kupadaki serüvenini erken noktaladı. Bu sonuçla Ernesto Valverde'nin öğrencileri artık sadece La Liga'ya odaklanacak, ancak son dönemdeki formları umut verici: Levante, Real Oviedo ve Elche'yi yenerek son dört lig maçında 10 puan toplayan Athletic, Rayo Vallecano ile berabere kaldı. Ayrıca, San Mamés 13 iç saha maçında 23 puan toplayarak bir kale haline geldi ve Barcelona'nın ligde en iyi ikinci deplasman performansına sahip olmasına rağmen, dört deplasman mağlubiyetine rağmen bu avantajı kullanmayı umuyorlar.

Barça bu hafta kupada da hayal kırıklığı yaşadı. Hansi Flick'in takımı, yarı finalin ikinci ayağında Atlético Madrid'i 3-0 mağlup etti, ancak ilk ayağı 4-0 kaybettikleri için finale kalamadılar. Ancak ligde, Şubat ayında Girona'ya karşı aldıkları yenilginin ardından Villarreal ve Levante'yi mağlup ederek güzel bir geri dönüş yaptılar. Flick'in takımı, Real Madrid'in önünde ligin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Athletic, bu hafta sonu yine birkaç tanıdık ismi kadrosunda göremeyecek. Yeray Álvarez cezalı, Nico Williams ise kasık problemi nedeniyle forma giyemeyecek. Benat Prados, Unai Egiluz ve Maroan Sannadi de diz problemleri nedeniyle tedavi görüyor, bu nedenle hiçbiri Barcelona maçında forma giyemeyecek.

Ziyaretçi tarafında ise bazı iyi haberler var: Robert Lewandowski, göz çukurunu kırdıktan sonra antrenmanlara geri döndü ve bu maçta forma giyme şansı var. Yine de Barça'nın sakatlar listesi oldukça uzun. Andreas Christensen, Jules Kounde, Alejandro Balde, Frenkie de Jong ve Gavi çeşitli sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Athletic Bilbao - Barcelona maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakabilirsiniz) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: