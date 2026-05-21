



Maçları yayınlandıkları ülke dışında izlemek için ExpressVPN gibi bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz.

VPN'i nasıl kullanırım?

1. ExpressVPN, NordVPN veya Surfshark gibi güvenilir bir VPN'e kaydolun ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

2. Tercih ettiğiniz yayın platformunun bulunduğu ülkedeki bir sunucuya bağlanın.

3. Giriş yapın ve izleyin. Canlı yayını bulun ve oynat düğmesine basın.

Unutulmaması gerekenler:

1. Ücretsiz VPN'leri kullanmayın. Canlı spor yayınları için gerekli hız ve engel kaldırma özelliklerinden yoksundurlar.

2. Bilgisayar kullanıyorsanız, yayın sitesinin eski çerezlerinizi okuyamaması için "Gizli" veya "Özel" tarayıcıyı açın.

3. Coğrafi kısıtlamaları aşmak, bazı yayın platformlarının Hizmet Şartlarını ihlal eder.

Amerika Birleşik Devletleri'nde maç, Fox Sports(FOX veya FS1) ve Telemundo (veya Universo) kanallarında yayınlanacak. Bu kanallara standart bir dijital anten ve geleneksel televizyon aracılığıyla erişilebilir. Öte yandan, Paraguay'da Trece ve GEN TV, karasal televizyonun başlıca kanallarıdır. Maç, bu ücretsiz kanalların yanı sıra Tigo Sports premium ağında da canlı olarak yayınlanacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçı hangisi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'nin Paraguay ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı, ikonik SoFi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu maç, Stars and Stripes'ın turnuvadaki ilk maçı olması ve iki önemli ülkenin karşılaşması olması nedeniyle, hem ücretsiz hem de premium platformlarda geniş çapta yayınlanacak.

Ayrıntılar Bilgi Rakip Paraguay Tarih 12 Haziran 2026 Cuma Maç Başlangıç Saati 18:00 (Yerel) / 02:00 (BST, 13 Haziran) Stadyum SoFi Stadyumu (Los Angeles Stadyumu) Şehir Inglewood, Kaliforniya, ABD

2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları

Amerika Birleşik Devletleri'nde FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nin zafer yolundaki her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, Fox Sports'ta İngilizce canlı yayınları ve Telemundo'da İspanyolca yayınları izleyebilirler.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda USMNT'yi izlemek için en iyi VPN'ler ve ücretsiz yayınlar

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nı izlemek için, temelde ücretsiz veya tercih ettiğiniz yayını sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Yüksek Hızlı Bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN, NordVPN ve Surfshark yer alıyor Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin Stratejik bir sunucuya bağlanın Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin. Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve USMNT maçını canlı olarak izleyin!

